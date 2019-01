Messi-Comeback und Argentinien-Länderspiel in Dresden?

Dresden Der Verhandlungen über ein mögliches Länderspiel des zweimaligen Fußball-Weltmeisters Argentinien in Dresden gegen Tschechien sind weiterhin nicht abgeschlossen. Das bestätigte die Stadion-Projektgesellschaft der Deutschen Presse-Agentur.

Der argentinische Verband hatte bereits am Freitag vermeldet, dass die "Albiceleste" am 26. März in der sächsischen Landeshauptstadt zu einem Testspiel gegen die Tschechen antritt. Daraufhin hatte sich der tschechische Verband auf seiner Homepage zu Wort gemeldet und eine Einigung mit den Argentiniern dementiert.

Am späten Sonntagabend twitterte der argentinische Verband erneut die Ansetzung der Partie gegen die Tschechen in Dresden. Am 22. März soll zudem ein Test in Madrid gegen Venezuela stattfinden.

Die Frage, ob Lionel Messi dann sein Nationalmannschafts-Comeback gibt, ist weiter offen. Seinen letzten Einsatz im Auswahldress bestritt der Kapitän und Superstar der Argentinier am 30. Juni 2018 bei der WM in Russland, als die Südamerikaner gegen den späteren Titelträger Frankreich im Achtelfinale ausschieden.