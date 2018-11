Duell England gegen Kroatien - Spanien kann nur noch hoffen

Will mit England gegen Kroatien gewinnen: Nationaltrainer Gareth Southgate.

London England und Kroatien haben es selbst in der Hand, Ex-Weltmeister Spanien kann nur noch hoffen. Am Sonntag (15.00 Uhr) fällt in London die Entscheidung im spannenden Dreikampf der Gruppe 4 der Nations League.

Wer zieht in das Halbfinale ein? England läuft mit dem Rückenwind eines überzeugenden 3:0-Testspielsieges gegen die USA auf, Vizeweltmeister Kroatien kommt dank des Last-Minute-Sieges über Spanien (3:2) mit breiter Brust nach Wembley.

Der Sieger des Duells erreicht die Endrunde der besten vier Mannschaften, der Verlierer steigt in die B-Gruppe ab. Den Spaniern bleibt nach dem K.o. gegen die Kroaten in der Nachspielzeit durch den Leverkusener Tin Jedvaj jetzt nur noch die Rolle des Zuschauers, der auf ein Remis hoffen muss. Absteigen können die Spanier nicht mehr.

"Das wird ein ganz besonderes Spiel", meinte England-Coach Gareth Southgate, dessen Team im Halbfinale der WM an den Kroaten gescheitert war. Southgate hofft auch im entscheidenden Match auf seine "jungen Wilden" wie Trent Alexander-Arnold (20) vom FC Liverpool, der wie Callum Wilson (26) vom AFC Bournemouth gegen die USA sein erstes Länderspieltor erzielte.

Auch der 18 Jahre alte Jadon Sancho von Borussia Dortmund begeisterte bei seinem ersten Startelf-Einsatz die Anhänger. Doch scheint es eher unwahrscheinlich, dass er auch am Sonntag in der Startelf der Engländer steht. "Wir werden Kroatien nicht unterschätzen", versprach Southgate. "Wir fahren dahin, um Fußball zu genießen", kündigte der kroatische Coach Zlatko Dalic vor dem Showdown an.