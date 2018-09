Hoffenheim-Gegner Schachtjor Donezk gewinnt Spitzenspiel

Donezk Der ukrainische Fußballmeister Schachtjor Donezk hat eine erfolgreiche Generalprobe für sein Champions-League-Auftaktspiel gegen 1899 Hoffenheim absolviert.

Vier Tage vor dem Gruppenstart am Mittwoch (18.55 Uhr MESZ) gegen den Bundesligisten gewann der Titelverteidiger das Spitzenspiel in der Premjer Liga mit 2:0 (1:0) bei Verfolger PFK Oleksandria.

Die Treffer für den Tabellenführer, der nun fünf Punkte vor Oleksandria liegt, erzielten der Brasilianer Marlos (26. Minute) und Viktor Kowalenko (87.). Für die Gäste war es bereits der siebte Sieg in bislang acht Saisonpartien. In der vorigen Champions- League-Saison war Donezk im Achtelfinale an AS Rom gescheitert.