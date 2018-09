Barça gegen Girona soll im Januar 2019 in Miami stattfinden

Das erste Spiel der spanischen Primera División außerhalb der Landesgrenzen soll am 2019 in Miami ausgetragen werden.

Madrid Das erste Spiel der spanischen Primera División außerhalb der Landesgrenzen, das Duell des FC Girona gegen den FC Barcelona von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen, soll am 26. Januar 2019 in Miami ausgetragen werden.

Die beiden Clubs und LaLiga reichten beim spanischen Fußball-Verband RFEF einen entsprechenden Antrag ein, wie die Profiliga mitteilte. Die Begegnung solle im American-Football-Stadion Hard Rock Stadium in Miami im US-Staat Florida um 20.45 Uhr (MEZ) angepfiffen werden, hieß es.

Im Antrag an den Verband werde unter anderem erläutert, wie die Dauerkarteninhaber von Girona entschädigt werden sollen. Das Spiel des 21. Spieltages müsste normalerweise im Stadion des gastgebenden Clubs, in diesem Fall den Estadi Municipal de Montilivi in Girona, ausgetragen werden. Der spanische Fan-Verband AFEPE habe den Vorschlag zur Entschädigung bereits gutgeheißen, hieß es.

Erst jüngst hatte LaLiga bekanntgegeben, dass man erstmals in der Geschichte der Primera División Spiele auch im Ausland austragen werde. Ein entsprechender Vertrag mit 15-jähriger Laufzeit wurde den Angaben zufolge mit dem US-Unternehmen Relevent unterzeichnet. In der Anfangsphase soll zunächst nur eine Begegnung pro Spielzeit in Nordamerika stattfinden. Die spanische Spielergewerkschaft sprach sich energisch gegen diese Pläne aus und drohte sogar mit einem Streik. "Hauptziel des Abkommens ist es, den Fußball in den USA und in Kanada zu fördern", so LaLiga.