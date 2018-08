Anthony Modeste (l) kann sich eine Rückkehr in die Bundesliga vorstellen.

Medien: Früherer Kölner Torjäger Modeste kündigt in China

Düsseldorf Der frühere Bundesliga-Stürmer Anthony Modeste hat Medienberichten zufolge seinen chinesischen Club verlassen und will zurück nach Deutschland.

Die "Bild am Sonntag" berichtete, der 30-Jährige habe seinen bis 2020 datierten Vertrag beim Fußball-Club Tianjin Quanjian wegen ausstehender Zahlungen mit sofortiger Wirkung gekündigt. "Für mich gibt's kein Zurück mehr", wurde der Franzose, der erst 2017 für rund 30 Millionen Euro vom 1. FC Köln nach China gewechselt war, zitiert. Modeste bestätigte der Zeitung zudem, dass seine Berater mit zwei deutschen Clubs verhandeln.

"Eine Rückkehr in die Bundesliga wäre perfekt", hatte der Angreifer erst vor Kurzem dem Internet-Portal Sport1 gesagt. Als potenzielle Vereine werden Borussia Dortmund und Zweitligist Köln genannt. Der BVB soll sich aber bei der Stürmer-Suche mit Paco Alcacer vom FC Barcelona geeinigt haben, für Köln wäre die Rückholaktion wohl zu teuer.

In der Bundesliga spielte der 30-Jährige bereits von 2013 bis 2015 zunächst für 1899 Hoffenheim (19 Tore in 55 Liga-Spielen) und anschließend zwei Jahre lang für Köln (40 Tore in 72 Liga-Spielen).