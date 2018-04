Was für ein Spektakel! Klopp gewinnt mit Liverpool 5:2

Jürgen Klopp hat nach der nächsten beeindruckenden Tore-Show von Mohamed Salah und Co. beste Aussichten auf das Champions-League-Finale. Mit überragendem Tempofußball verschaffte sich der FC Liverpool am Dienstag beim 5:2 (2:0) gegen AS Rom eine sehr gute Ausgangslage für das Rückspiel am Mittwoch...