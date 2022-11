Rückschlag für Argentinien: Wohl WM-Aus für Lo Celso

Titelmitfavorit Argentinien muss Medienberichten zufolge einen schweren personellen Rückschlag kurz vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft verkraften. Mittelfeldspieler Giovani Lo Celso soll der Mannschaft um Superstar Lionel Messi verletzt nicht zur Verfügung stehen.

Das berichteten der Sender TyCSports sowie das argentinische Sportblatt „Olé“ unter der Überschrift: „Die schlimmste Nachricht“. Argentiniens Trainer Lionel Scaloni hatte über den 26-Jährigen, der beim Gewinn der Copa América im vergangenen Jahr und der Qualifikation für die WM zu den wichtigsten Spielern gehört hatte, jüngst erst gesagt: „Numerisch können wir ihn ersetzen, fußballerisch aber nicht.“

Lo Celso hatte sich am 6. November verletzt. Er war beim 0:1 vom FC Villarreal auswärts gegen Athletic Bilbao nach 24 Minuten ausgewechselt worden. Vermutet wurde zunächst ein Riss in der Beinmuskulatur. Eine eigentlich zeitnah erwartete Stellungnahme des Vereins, der den Mittelfeldspieler von Tottenham Hotspur ausgeliehen hat, ist bislang ausgeblieben. Den Berichten zufolge muss Lo Celso operiert werden.

Laut argentinischer Medien könnte der Ausfall von Lo Celso die Chance für Exequiel Palacios vom Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen sein. Bis zum 14. November hat Scaloni noch Zeit, seinen Kader mit den 26 Spielern für die WM bekannt zu geben.

Der Coach selbst kam mit einer Delegation bereits in der Nacht auf den 8. November in Doha an. Bevor die Argentinier am 22. November ihr erstes Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien bestreiten - weitere Gegner sind Mexiko und Polen mit Stürmerstar Robert Lewandowski - bestreiten sie am 16. November noch ein Testmatch gegen die Vereinigten Arabischen Emirate in Abu Dhabi.