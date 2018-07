Der Brasilianer Danilo (r) verletzte sich am Sprunggelenk. Foto: dpa

Verletzung am Sprunggelenk: WM-Aus für Brasiliens Danilo

Berlin Brasiliens Rechtsverteidiger Danilo fällt für den Rest der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland wegen einer Verletzung am linken Sprunggelenk aus. Das teilte der Brasilianische Fußballverband CBF auf Twitter mit.

Der 26-Jährige Abwehrspieler von Manchester City hatte wegen einer Hüftverletzung schon die letzten beiden Vorrundenspiele und die Achtelfinal-Begegnung gegen Mexiko verpasst. Vertreten wurde er auf seiner Stammposition jeweils von Fagner, der am Freitag auch im Viertelfinal-Spiel gegen Belgien in Kasan (20.00 Uhr MESZ) von Beginn an auflaufen dürfte.