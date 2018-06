Erste Achtelfinals ohne Brych

Moskau Der deutsche Schiedsrichter Felix Brych muss auch zum Auftakt der K.o.-Runde auf seinen zweiten Einsatz bei der Fußball-WM in Russland warten.

Der Weltverband FIFA gab die Nominierungen für die ersten beiden Achtelfinals bekannt. Der Iraner Alireza Faghani wurde für das Duell von Frankreich mit Argentinien am Samstag (16.00 Uhr) in Kasan eingeteilt. Für den 40-Jährigen ist es nach den Vorrundenspielen Deutschland gegen Mexiko (0:1) und Serbien gegen Brasilien (0:2) bereits der dritte Auftritt. Der Mexikaner Cesar Ramos leitet die Partie von Uruguay gegen Portugal (20.00 Uhr) in Sotschi.

Brych hat bei seiner zweiten WM bislang nur die hitzige Partie zwischen der Schweiz und Serbien (2:1) gepfiffen. Vor vier Jahren in Brasilien war er in zwei Vorrundenpartien als Unparteiischer im Einsatz. Durch das Aus der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppenphase besitzt er aber gute Chancen auf ein attraktives K.o.-Rundenduell.