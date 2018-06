Portugal vor Duell mit Uruguay: "Haben auch unsere Waffen"

Kratowo Fußball-Europameister Portugal tritt mit Respekt, aber auch mit Zuversicht zum WM-Achtelfinale gegen Uruguay an.

"Sie haben sehr gute Spieler. Aber wir haben auch unsere Waffen. Wir haben unsere Verdienste und Qualitäten, wir können ihnen etwas dagegenhalten", betonte Abwehrspieler Cedric Soares bei einer Pressekonferenz vor dem Training der Portugiesen in ihrem WM-Quartier in Kratowo. Vor dem Duell am Samstag in Sotschi ergänzte der 26-Jährige: "Das nächste Spiel wird sehr schwer, aber wir sind Europameister und haben oft genug gezeigt, dass wir gut sind."

Die Portugiesen hatten den Gruppensieg am Montag durch das 1:1 gegen Iran verspielt. Spanien wurde Erster und spielt nun gegen Gastgeber Russland. Es bringe nichts, zu hadern, meinte Soares. Auch die anhaltende Kritik an den Auftritten des Teams um den bisher viermaligen Torschützen, Kapitän und Superstar Cristiano Ronaldo stört die Portugiesen nicht. "Ob wir schön spielen oder nicht, das einzige Ziel ist, Uruguay zu schlagen", betonte Soares.