England bangt um verletzten Dele Alli

Die englische Fußball-Nationalmannschaft bangt vor ihrem zweiten WM-Spiel gegen Panama um Dele Alli.

Der Mittelfeldspieler trainierte am Donnerstag wegen einer Hüftverletzung nicht mit dem Team. Alli war bei Englands 2:1-Auftaktsieg gegen Tunesien in der zweiten Hälfte verletzungsbedingt ausgewechselt worden.

"Frustrierend, dass ich mir am Montag eine leichte Verletzung zugezogen hab", schrieb der 22-Jährige später bei Instagram. "Werde alles in meiner Macht Stehende tun, um so schnell wie möglich wieder komplett fit zu werden." Sollte es für Alli nicht bis zur Partie am Sonntagnachmittag in Nishni Nowgorod reichen, würde seinen Platz im Mittelfeld wahrscheinlich Ruben Loftus-Cheek einnehmen.