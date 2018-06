Schlagbaum und Wunderkind - Deutsche Wörter im Russischen

Viele deutsche Wörter haben seit Jahrhunderten einen festen Platz in der russischen Sprache.

Hier eine Auswahl:

Die Sportler legen eine ziemliche MARSCHRUT (Route) bei ihrer REJS (Reise) durch Russland hin. Sie sehen verschiedene LANDSCHAFTY (Landschaften), und haben ZEJTNOT (Zeitnot), sich mit BUTERBRODY (Sandwiches) zu stärken oder sich beim PARIKMACHER (Friseur) zu stylen. Für die JARMARKA (Kirmes) in Sotschi oder ein Tässchen GLINTWEJN (Glühwein) werden die sportlichen WUNDERKINDY (Ausnahmeerscheinungen) auch kaum Zeit finden. Sollten sie es heimlich tun, müssen sie erst am SCHLAGBAUM (Grenzpfosten) oder am WACHTJOR (Wächter) vorbei, möglicherweise droht auch eine SCHTRAF (Strafe). Beim WM-Finale gibt es sicher ein FEJERWERK (Feuerwerk).