Ägypten spielt ohne Salah gegen Uruguay

Jekaterinburg Ohne Stürmerstar Mohamed Salah geht Ägypten in das erste WM-Gruppenspiel gegen Uruguay. Der Angreifer vom FC Liverpool sitzt zuerst auf der Bank, wie der ägyptische Verband bei Twitter mitteilte.

Noch am Vortag hatte sich Trainer Héctor Cúper zuversichtlich gezeigt, dass der Stürmer an seinem 26. Geburtstag spielen könnte. Auch Torwart Essam Al-Hadari ist bei der Partie in Jekaterinburg zunächst Reservist. Der 45-Jährige würde bei einem Einsatz zum ältesten Spieler der WM-Geschichte. Für ihn steht Mohamed Al-Schenaui von Al Ahly Kairo zwischen den Pfosten.