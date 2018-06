Neymar verspricht Gelassenheit bei Provokationen

Sotschi Brasiliens Stürmerstar Neymar will bei der Fußball-WM in Russland mit Gelassenheit auf Provokationen oder Fouls seiner Gegenspieler reagieren.

"Zurückschlagen gehört der Vergangenheit an", sagte der 26-Jährige in einem Interview des YouTube-Senders Desimpedidos. "Ich werde angespannt sein, aber ich werde nicht darauf reagieren. Ich darf meinen Gegenspielern nicht so ein Geschenk machen."

Die Seleção spielt bei dem Turnier in Russland erstmals an diesem Sonntag (20.00 Uhr) gegen die Schweiz. "Wir sind besser vorbereitet als 2014", sagte der Angreifer von Paris Saint-Germain, der laut eigener Aussage keinen Wert darauf legt, bester Spieler des Turniers zu werden. "Ich will nicht die Nummer Eins sein, ich will den Pokal."