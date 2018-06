Ein Jahr nach Grenfell-Brand: England gedenkt der Opfer

St. Petersburg Am Jahrestag der Brandkatastrophe im Grenfell-Hochhaus hat die englische Mannschaft der Opfer gedacht.

Vor Beginn des offiziellen Trainings am Donnerstag im russischen WM-Teamquartier hielten die "Three Lions" eine Schweigeminute ab, teilte das Team mit und veröffentlichte Bilder der Gedenkminute auf Twitter.

Am 14. Juni 2017 war in dem 24-stöckigen Hochhaus in London ein Brand ausgebrochen. Ein kleines Feuer breitete sich rasend schnell in dem Sozialbau aus, 72 Menschen kamen in den Flammen um. Brandschutzauflagen in dem Gebäude waren ignoriert worden, hieß es in einer öffentlichen Untersuchung der Katastrophe. Vor allem eine neu angebrachte Fassadenverkleidung machte das Hochhaus zur Todesfalle.

England tritt am Montag in der Gruppe G erstmals gegen Tunesien an.