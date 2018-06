Serbien gewinnt WM-Test gegen Bolivien 5:1

Graz Serbien hat sein abschließendes Testspiel vor der Fußball-WM in Russland gegen Bolivien deutlich mit 5:1 (4:0) gewonnen. Auffälligster Spieler im österreichischen Graz war Aleksandar Mitrovic vom englischen Premier-League-Club FC Fulham, dem drei Tore gelangen (4./23./68. Minute).

Zudem trafen für Serbien Adem Ljajic (19.) und Branislav Ivanovic (42.). Den Anschlusstreffer für die nicht für die Weltmeisterschaft qualifizierten Bolivianer erzielte Jhasmany Campos (48.).

Offensivspieler Filip Kostic vom Bundesliga-Absteiger Hamburger SV stand bei den Serben in der Startelf und spielte über die komplette Distanz. Milos Veljkovic von Werder Bremen und Luka Jovic (Eintracht Frankfurt) kamen nicht zum Einsatz.

Serbien befindet sich seit einer Woche im Trainingslager in Bad Waltersdorf/Österreich. Am Montag fliegt das Team nach Kaliningrad, wo es 40 Kilometer entfernt sein WM-Quartier in Swetlogorsk bezieht. Serbien trifft bei der Endrunde in Russland vom 14. Juni bis 15. Juli in der Vorrundengruppe E auf Brasilien, Costa Rica und die Schweiz.