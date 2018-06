Australien siegt in letztem WM-Test 2:1 gegen Ungarn

Budapest Die australische Fußball-Nationalmannschaft hat in ihrem letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft in Russland einen knappen Sieg gefeiert. Die Auswahl von Trainer Bert van Marwijk gewann in Budapest 2:1 (0:0) gegen Ungarn.

Daniel Arzani erzielte kurz nach seiner Einwechslung den Führungstreffer für die Socceroos (74.). Für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte Trent Sainsbury (88.), bevor Ungarns Tamas Kadar mit einem Eigentor in der Nachspielzeit noch das 2:1 für Australien verschuldete. Die Australier treffen in der Gruppe C auf Frankreich, Peru und Dänemark. Den Auftakt bildet das Spiel gegen Frankreich am 16. Juni in Kasan. Ungarn hatte die Qualifikation für die WM verpasst.