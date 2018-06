Marcell Jansen: Kader-Reduzierung sorgt für Dynamik

Nahm an zwei Weltmeisterschaften teil: Ex-Profi Marcell Jansen. Foto: dpa

Berlin Marcell Jansen hat drei Turniere unter Joachim Löw gespielt. Die Strategie des Bundestrainers, mehrere Profis zum Nominierungsschluss noch auszusortieren, findet der Ex-Profi gut. Mitgefühl hat er dennoch. Die WM in Russland will Jansen einfach als Fan verfolgen.

Für Ex-Nationalspieler Marcell Jansen hat die bevorstehende Reduzierung des deutschen WM-Kaders von 27 Akteuren auf 23 Turnierspieler auch einen positiven Effekt.

"Ich bin ein Fan davon. Auch, wenn es brutal ist", sagte Jansen in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Fußball-Bundestrainer Joachim Löw erzeuge somit im Trainingslager "nochmal eine andere Dynamik". Seine eigenen Erfahrungen an die Tage im Trainingslager kurz vor dem Ausschluss mehrerer Mitspieler wecken aber auch unangenehme Erinnerungen.

"Man merkt es den Kollegen an, bei denen es wacklig sein kann. Es wird dann schon viel untereinander gesprochen, gerade wenn die Entscheidung ansteht. Dann sind alle noch fokussierter. Man weiß ja, für welche Spieler es nicht reichen könnte. Diese Situation ist für keinen leicht", sagte Jansen. Löw wird spätestens am Montag vier Spieler aus seinem vorläufigen Aufgebot aussortieren.

Jansen wurde bei den WM-Turnieren 2006 und 2010 mit der DFB-Elf Dritter. 2008 erreichte er bei der EM Platz zwei. 2014 gehörte er zum Kandidatenkreis, wurde nach einer Verletzung aber nicht für das Trainingslager vor dem Titelgewinn in Brasilien berücksichtigt.

"Die Wahrheit ist, ich hätte damals nicht einmal die Relegation für den Hamburger SV spielen dürfen. Ich kam zurück nach einer Verletzung mit gerade einmal zwei Trainingseinheiten. Ich bin froh, dass es sich für den HSV ausgezahlt hat und für mich keine Schäden geblieben sind", sagte der 32-Jährige.

Jansen hatte mit 29 Jahren überraschend seinen Rücktritt als Profi verkündet. Im Herbst gab er ein sportliches Comeback bei der Reserve des Hamburger SV. "Ich bin da total easy. Im Landesliga-Team des HSV will ich dabei bleiben. Das hat mir Spaß gemacht", sagte Jansen. Die WM werde er als Fan verfolgen. "Mit meinen Kumpels in einer schönen Location. Einfach so vor dem Fernseher."