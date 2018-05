Schweiz sorgt sich um Ex-Gladbacher Xhaka

Lugano Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft bangt gut zwei Wochen vor dem Beginn der Weltmeisterschaft um ihren Mittelfeldchef Granit Xhaka. Der Ex-Gladbacher musste die Trainingseinheit in Lugano vorzeitig abbrechen, nachdem er sich in einem Zweikampf am linken Knie verletzt hatte.

Xhaka blieb mehrere Minuten auf dem Rasen liegen, ehe er humpelnd und von zwei Betreuern gestützt den Platz verließ. Der Mittelfeldspieler des FC Arsenal wurde zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Kritik gab es an Nationaltrainer Vladimir Petkovic, denn der Rasen war nach heftigen Wolkenbrüchen kaum mehr bespielbar.

Die Schweiz trifft bei der WM in Russland auf Brasilien, Serbien und Costa Rica. Bei einem möglichen Achtelfinal-Einzug könnten die Eidgenossen auf Titelverteidiger Deutschland treffen.