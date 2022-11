Eintracht gegen Rostock: So freut sich das Netz aufs Spiel

Keine vier Stunden mehr, dann rollt der Ball zwischen Eintracht Braunschweig und dem FC Hansa Rostock. Das Topspiel des 17. Spieltags in der Zweiten Fußball-Bundesliga ist gleichzeitig das Finale eines für die Eintracht besonderen Jahres. Das Team har im Mai den Aufstieg geschafft und will sich jetzt in der zweiten Liga etablieren. Ob es heute gegen den Tabellennachbarn aus Rostock gelingt, können Sie bei uns an dieser Stelle verfolgen. Wenn Sie das Spiel im TV sehen wollen, erfahren Sie hier, wo das möglich ist.

Tausende Fans werden gleich im Eintracht-Stadion wieder mit dabei sein. Den ganzen Tag sind sie euphorisch. Wir haben einige Twitter-Kommentare vor dem Spiel gesammelt.

Ein letztes mal in diesem Jahr nochmal alles geben und die drei Punkte einsacken! #immerblaugelb #EBSfch — JoPe (@JoPe1895ebs) November 12, 2022

ℹ️ Aufgrund der späten Anstoßzeit wird unser Stadion-Fanshop am Samstag erst um 15 Uhr öffnen, anschließend bis Spielbeginn jedoch durchgehend geöffnet sein. Zudem öffnet der Shop auch nach Abpfiff der Partie.#wirsindeintracht #ebsfch pic.twitter.com/ELqKaqEEqP — Eintracht BS (@EintrachtBSNews) November 11, 2022

2. Bundesliga, 17. Spieltag



Eintracht Braunschweig - Hansa Rostock (Samstag, 20:30 Uhr)



🙎🏼‍♂️: Michael Bacher

🚩: Nico Fuchs

🚩: Tobias Fritsch

4⃣ : Eric Weisbach

🖥 : Sören Storks

🖥 : Henrik Bramlage#Bacher #EBSFCH #2Bundesliga pic.twitter.com/TAJuTZ0Bu4 — Schiedsrichteransetzungen (@SrAnsetzungen) November 10, 2022

MATCHDAY!



Ein letztes Mal Heimspiel für dieses Jahr!🦁 Ein letztes Mal gemeinsam kämpfen! Ab 20.30 Uhr geht's im Flutlicht ins Hinrundenfinale gegen @HansaRostock!💪



Nur der BTSV!💙💛



Der FCH im Fokus 👉 https://t.co/QPjbc3PRyL#wirsindeintracht #ebsfch pic.twitter.com/9sxgC34UDQ — Eintracht BS (@EintrachtBSNews) November 12, 2022

Wer hat denn nachher Lust auf ein Bier im Tempel zum Ende der Rückrunde? #immerblaugelb #ebsfch pic.twitter.com/OkLtASpTHb — Claudia 💙💛 (@claudiaBTSV) November 12, 2022

#bs1211 #ebsfch



Letztes Spiel der Hinrunde in der 2. Bundesliga zwischen Eintracht Braunschweig und Hansa Rostock



Wir sind im ganzen Stadtgebiet im Einsatz.

Wir halten Euch hier über Verkehrslage und die Einsatzgeschehnisse auf dem Laufenden.



*sr pic.twitter.com/0DroscyQwg — Polizei Braunschweig (@Polizei_BS) November 12, 2022

