Notfalleinsatz bei Eintracht-Spiel – Fan (52) gestorben

Zu einem Notfalleinsatz in der Nordkurve war es beim Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und Fürth gekommen. Auf dem Weg ins Krankenhaus starb der 52-jährige Fan.

Die Pressekonferenz nach dem Zweitliga-Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und Greuther Fürth geriet außergewöhnlich - aus einem traurigen Anlass.

Eintrachts Sprecherin Denise Schäfer musste verkünden, dass ein 52 Jahre alter Fan verstorben war. In Hälfte 1 hatte es deswegen einen Notfalleinsatz in der Nordkurve gegeben, doch auf dem Weg ins Krankenhaus sei der Fan im Rettungswagen gestorben, so die Eintracht-Sprecherin.

Fürths Trainer Alexander Zorniger sagte, der Fußball rücke an solchen in den Hintergrund. Wie auch Eintrachts Trainer Michael Schiele drückte Zorniger den Angehörigen sein Beileid aus.

