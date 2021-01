Vollmann über Eintracht: „Name ist größer als Möglichkeiten“

Oumar Diakhité muss im Spiel gegen den Hamburger SV am Samstag (13 Uhr/Sky) höchstwahrscheinlich einen Kaltstart hinlegen. Und das nicht nur, weil das Thermometer zuletzt regelmäßig Temperaturen unter Null anzeigte. Der Neuzugang von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat seit Monaten kein Pflichtspiel absolviert, beim 0:0 gegen die Würzburger Kickers saß der Senegalese 90 Minuten lang auf der Bank, und dennoch dürfte er gegen den HSV von Beginn an gefordert sein.

Abwehrchef Dominik Wydra muss nach seiner gelb-roten Karte ebenso zuschauen wie Manuel Schwenk, über dessen Sperre das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes in den kommenden Tagen verhandelt. Wydras Platz in der Dreierkette wird vermutlich Diakhité einnehmen. Davon geht zumindest Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann aus.

Diakhité steht nach Wydras Sperre für Eintrachts Abwehr bereit

Er und Cheftrainer Daniel Meyer glauben, dass der 27-Jährige grundsätzlich dafür bereit ist. Diakhité hatte vor seinem Wechsel nach Braunschweig lange als Gastspieler am Trainingsbetrieb eines Vereins in Portugal teilgenommen und sich zusätzlich mit einem Personal-Coach fit gehalten. In Braunschweig ist seine Integration vorangeschritten. Er spricht Englisch und Französisch. Und noch während seines Probetrainings hatte er sich in Windeseile die Namen seiner Mitspieler gemerkt. Was dem 1,90 Meter großen Verteidiger fehlt, ist die Routine eines Pflichtspiels. „Im athletischen Bereich ist er noch nicht voll da, aber das ist aufgrund der Umstände normal“, gibt Vollmann zu verstehen. Bauchschmerzen bereitet ihm der erneute Umbau der Abwehr jedenfalls keine.

Zwei Spiele ohne Gegentor stimmen den Sportchef zuversichtlich. „Das darf uns zwar nicht beruhigen, aber wir sollten es auch nicht unter den Tisch kehren“, sagt er, wohlwissend dass die Eintracht weiter nach der richtigen Balance zwischen Defensive und Offensive sucht.

Für die Tage nach dem Hinrundenabschluss gegen die Hanseaten ist eine Analyse anberaumt, in der diese und weitere Herausforderungen zusätzlich zur wöchentlichen Analyse besprochen werden sollen. „Wir machen uns sehr, sehr viele Gedanken, um eine optimale Situation für die Eintracht zu schaffen“, versichert Vollmann.

Vollmann: Leichte Tage gibt es für Eintracht in Liga zwei nicht

Auch weitere Neuzugänge könnten noch zur Verbesserung der Lage beitragen. Momentan fallen die Außenverteidiger Niko Kijewski und Benjamin Kessel langfristig aus. Die Dauer von Danilo Wiebes Verletzung ist noch nicht abzusehen. Und auch Angreifer Suleiman Abdullahi plagen wiederholt muskuläre Probleme.

Doch ob weitere Verstärkungen zum Kader stoßen, hängt laut Vollmann von mehreren Faktoren ab. Einer lautet, dass bestenfalls Spieler mit geringen Einsatzzeiten den Verein noch verlassen. „Die Personalplanungen als abgeschlossen zu betrachten, gibt unsere Tabellensituation nicht her“, sagt der 63-Jährige, der den Markt bis Ende des Monats mit bescheidenen Mitteln nach möglichen Neuzugängen durchforstet. „Unser Name ist größer als unsere Möglichkeiten. Mit anderen Zweitligisten können wir finanziell oft nicht mithalten, uns sogar manche Drittliga-Spieler nicht leisten“, stellt er unmissverständlich klar.

Kreative Lösungen wie Diakhité sind gefragt. Sofort weiterhelfen sollen sie auch noch, wenn in den kommenden Wochen eine knallharte Aufgabe nach der anderen auf die Löwen wartet. Hamburg, Heidenheim, Kiel, Hannover heißen die nächsten Gegner.

An der Ausgangssituation der Eintracht ändert das anspruchsvolle Programm aber nichts, findet Peter Vollmann: „Wir stehen seit dem ersten Spieltag vor einer Riesenherausforderung, sind aber immer in der Lage an Platz 14 ranzukommen. Leichte Tage gibt es für uns in dieser Liga nicht.“