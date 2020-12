Personalnot auf Eintrachts Außenbahnen

Eine erste Diagnose über das Ausmaß seiner Schulterverletzung hat er schon, trotzdem will Benjamin Kessel noch einmal eine zweite ärztliche Meinung einholen. Eine Operation möchte der Abwehrspieler von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig am liebsten vermeiden. Doch es könnte sein, dass sie sich nach seiner unglücklichen Aktion im vergangenen Heimspiel gegen St. Pauli nicht vermeiden lässt. Dem 33-Jährigen droht eine wochenlange, wenn nicht sogar monatelange Pause.

Bis die endgültige Entscheidung feststeht, wie Kessel behandelt wird, hält sich die Eintracht mit Prognosen zurück. Klar scheint allerdings jetzt schon, dass der Routinier den Blau-Gelben nicht nur am Sonntag (13.30) im nächsten Heimspiel gegen den VfL Osnabrück fehlen wird. „Im Moment läuft es für uns, was Verletzungen angeht, wirklich nicht gut. Benny ist ein wichtiger Spieler, er bringt Moral und Kampfgeist mit“, sagt Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann zum nächsten Ausfall.

Vollmann blickt über die nächsten Spiele hinaus

Während Trainer Daniel Meyer sich nun erst einmal kurzfristig Gedanken machen muss, wie er seine Defensivformation erneut umstellt – im Spiel gegen St. Pauli hatte Robin Ziegele Kessels Part rechts in der Dreierkette übernommen – blickt Vollmann schon etwas weiter voraus. Denn ein längerfristiges Fehlen von Kessel würde die sowieso nicht gerade üppige Personalsituation auf den Außenbahnen der Eintracht weiter verschärfen. Obwohl Kessel zuletzt mehr in der Dreierkette spielte, war er doch auch immer eine Alternative für die rechte Seite, wo sich Danilo Wiebe seinen Stammplatz erkämpft hat. „Danilo hat das auf dieser Position gut gemacht und präsentiert sich vor allem sehr laufstark, trotzdem brauchen wir auch für ihn einen Backup“, sagt Vollmann.

Iba May könnte da vielleicht helfen. Der Mittelfeldspieler fehlte zuletzt lange wegen Knieproblemen, konnte in den vergangenen Tagen im Training aber gute Fortschritte erzielen und wird am Sonntag wahrscheinlich auch wieder im Kader stehen. Eigentlich ist May eher ein Mann für das Zentrum, in der Vorbereitung testete ihn Meyer aber auch auf den Außenbahnen.

Wenn das Transferfenster öffnet, will Eintracht tätig werden

Trotz dieser zusätzlichen Alternative sind die Optionen für Meyer aktuell überschaubar, da neben Kessel auch weiter Niko Kijewski, Nico Klaß, Leon Bürger und vielleicht auch Suleiman Abdullahi ausfallen. „Der Trainer hat im Moment eigentlich keine Möglichkeit zu rotieren. Mit Blick auf die englische Woche macht mir das etwas Sorgen. Personell bricht uns gerade einiges weg“, sagt Vollmann.

Nicht nur deshalb wollen die Braunschweiger im Januar, wenn das Transferfenster wieder öffnet, schauen, ob sie für die Außenbahnen noch Verpflichtungen tätigen. Denn auch auf der linken Seite drückt ja bekanntlich seit dem Kreuzbandriss von Kijewski der Schuh. Vertreter Lasse Schlüter hat es in den vergangenen Partien zwar ganz ordentlich gemacht, allerdings fehlt im Moment auch zu ihm eine klare Alternative. Über eine Verpflichtung des vertragslosen Niklas Kreuzer (ehemals Dynamo Dresden), der in einigen Fanforen als möglicher Neuzugang gehandelt wurde, denkt die Eintracht nach Informationen unserer Zeitung dabei nicht nach. Die Löwen haben sich bereits im Sommer gegen seine Verpflichtung entschieden.