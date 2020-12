2:1 gegen St. Pauli! Eintrachts großer Kampf wird belohnt

Was für eine Moral der Löwen! Mit ganz viel Willen und Kampfgeist ist den Fußballern von Eintracht Braunschweig in der 2. Liga der Befreiungsschlag gelungen. Trotz eines erneut frühen Rückstands drehten die Blau-Gelben das Kellerduell gegen den FC St. Pauli und kamen zu einem wichtigen 2:1 (0:1)-Erfolg. Marcel Bär und Fabio Kaufmann trafen für Eintracht.

Die Ausgangslage war klar gewesen. Wenn der Tabellenvorletzte und auf den Drittletzten trifft, ist ein Nervenspiel vorprogrammiert. Und das wurde es auch, mit glücklichen aber nicht unverdienten Ausgang für die Eintracht. Deren Trainer Daniel Meyer hatte in der Vorbereitung nichts unversucht gelassen, um den Negativtrend der vergangenen Wochen zu durchbrechen. Der Coach hatte sich doch dazu durchgerungen, den in Fankreisen seit Wochen diskutierten Torwartwechsel durchzuziehen. Jasmin Fejzic erhielt diesmal den Vorzug vor Felix Dornebusch. Dazu kamen mit Martin Kobylanski, Bär und Lasse Schlüter weitere frische Kräfte in die Startelf.

Dittgen trifft mit dem ersten Torschuss für St. Pauli

Doch eines änderte sich nicht: Wieder mussten die Blau-Gelben einen frühen Rückstand verkraften. Pauli ging mit dem ersten Torschuss der Partie in Führung (2. Minute). Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung hatten die Hamburger viel zu Platz, Maximilian Dittgen traf von der Strafraumgrenze. Kein guter Auftakt für die Rückkehr von Fejzic zwischen die Pfosten, obwohl den Schlussmann keine Schuld traf.

Eintracht Braunschweig gewinnt gegen St. Pauli Marcel Bär und Fabio Kaufmann trafen für Braunschweig. Mit viel Willen ist der Eintracht der Befreiungsschlag gelungen.

Anschließend dauerte es etwas, bis sich die Braunschweiger von dem frühen Schock erholt hatten. Ballverluste aufgrund mangelhafter Technik, schlechtes Stellungsspiel, keine Ideen im Spielaufbau – die Fehlerliste bei den Gastgebern war lang. Pauli nutzte das aber nicht für einen zweiten Treffer, und mit zunehmender Spieldauer kämpften sich die Löwen teilweise auch über eine etwas rustikale Gangart zurück in die Partie.

Trotz Rückstand und Frust lässt Eintracht nicht locker

Spielerisch schön war es immer noch nicht, was die Eintracht anbot. Allerdings kann man den Braunschweigern nicht vorwerfen, dass sie nicht bereit sind, zu kämpfen. Trotz Rückstand, Frust und einer Verletzung von Benjamin Kessel ließen die Blau-Gelben nicht locker und erhöhten mit jeder Spielminute ihren Einsatz. Das wurde in der 67. Spielminute belohnt. Nick Proschwitz warf sich nach einem langen Pass in ein Luftduell vor dem Pauli-Strafraum und verlängerte den Ball so auf Sturmkollege Bär, der wiederum die Nerven behielt und das Spielgerät über den Pauli-Keeper hinweg zum Ausgleich ins Tor lupfte.

Und die Eintracht wollte mehr. Mit Leidenschaft, Einsatz und dem Stilmittel des langen Balles verschoben die Braunschweiger das Spielgeschehen mehr und mehr Richtung Pauli-Tor. Spielerisch war das zwar nicht immer ansehnlich, aber die Meyer-Schützlinge waren giftig in den Zweikämpfen und fighten um jeden Ball. Der Wille der Eintracht in der zweiten Hälfte war definitiv größer als bei den Gästen, der Ausgleich deshalb verdient.

Doch es kam noch besser. In der 82. Minute fiel den Mitarbeitern und Funktionären der Eintracht, die im Stadion waren, ein Stein vom Herzen. Danilo Wiebe, dem zuvor viele Bälle versprungen waren, schickte den eingewechselten Fabio Kaufmann mit einem perfekten Pass auf die Reise. Der Ex-Würzburger ließ sich die Chance nicht nehmen, vollendete zum 2:1 und avancierte so zum Matchwinner für die Löwen. Obwohl – mindestens einen anderen gab es auch noch. In der 89. Minute hatte Pauli die Chance zum Ausgleich, doch Fejzic parierte glänzend und war auch danach auf dem Posten als die Gäste in der Nachspielzeit alles nach vorne warfen. So rettete der Torwart seinem Team den wichtigen Dreier.