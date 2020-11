Bei Eintracht Braunschweig stimmt die Moral

Den zusätzlichen freien Tag hätte es wegen der Länderspielpause sicherlich auch so gegeben, doch durch ihre starke zweite Hälfte in Sandhausen haben ihn sich die Eintracht-Profis auch redlich verdient. Am heutigen Montag dürfen sie noch regenerieren und zufrieden auf ihre erfolgreichen Aufholjagd beim 2:2 am Freitagabend zurückblicken. Erst am Dienstag beginnt für die Zweitliga-Fußballer mit zwei Einheiten der nächste Trainingsrhythmus.

Die Erleichterung nach dem Last-Minute-Treffer von Yari Otto war allen Braunschweigern anzusehen. „Das war ein gefühlter Sieg“, beschreibt Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann die Stimmung bei den Löwen, die zuvor in drei Auswärtsspielen jeweils mit leeren Händen und mit mehr oder weniger klaren Niederlagen dagestanden hatten. 45 Minuten sah es auch in Sandhausen nach einer Fortsetzung dieser schwarzen Serie aus.

Die Blau-Gelben präsentierten sich mit vielen Defiziten, die – wenn sie auch in den nächsten Spielen auftreten – das Erreichen des Klassenerhalt doch deutlich erschweren werden. Aber nach der Pause bewies das Team von Trainer Daniel Meyer Moral. Das macht Mut für den Abstiegskampf. „Diese Mannschaft gibt sich nie auf und hat viel Herz“, lobte Meyer.

In den nächsten zwei Wochen wird er mit seinen Spielern trotzdem intensiv an den Schwächen arbeiten müssen, um für das nächste Heimspiel gegen den Karlsruher SC gerüstet zu sein. Die Ergebnisse des siebten Spieltags zeigen, wie eng es im Tabellenkeller der 2. Liga zugeht. Außer den abgeschlagenen Würzburgern, die auch mit dem Braunschweiger Aufstiegstrainer Marco Antwerpen noch auf den ersten Saisonsieg warten, liegen alle Teams fast gleichauf. Der KSC rangiert mit nur einem Punkt weniger einen Platz hinter der Eintracht, und auch zum Vorletzten St. Pauli beträgt der Abstand der Löwen nur einen Zähler.

Doch nicht nur mit Blick auf die Tabelle war der Punkt in Sandhausen sehr wertvoll. „Wir haben gezeigt, dass wir auch auswärts punkten können. Das war gerade vor der Länderspielpause, in der alle Teams etwas verschnaufen können, wichtig. So können wir mit einem guten Gefühl in das Spiel gegen den KSC gehen“, sagt Vollmann.

Obwohl sich die Braunschweiger als Aufsteiger in vielen Bereichen verständlicherweise noch steigern müssen, bringen sie doch wichtige Voraussetzungen für den Abstiegskampf mit: Moral und Willen. Zum dritten Mal in den vergangenen vier Spielen haben die Löwen einen Rückstand aufholen können. In den Heimspielen gegen Bochum und Nürnberg reichte es jeweils sogar zu einem Sieg, in Sandhausen sprang nun immerhin noch ein Unentschieden heraus, obwohl man bereits 0:2 hinten lag. „Die Mentalität in der Mannschaft stimmt“, stellt auch Vollmann zufrieden fest.

Dazu bewies Trainer Meyer mit seinen Einwechslungen ein glückliches Händchen – nicht nur bei Siegtorschütze Yari Otto, der nur 42 Sekunden nach seiner Hereinnahme das 2:2 erzielte. Bereits mit seinen Wechseln zuvor hatte der Coach für neuen Schwung bei seiner Mannschaft gesorgt. „Patrick Kammerbauer hat ein überragendes Spiel gemacht“, lobte Vollmann zum Beispiel den Mittelfeldspieler, der bereits in der Pause die Aufgaben von Yassin Ben Balla im Zentrum übernommen hatte.

Und noch eine wichtige Erkenntnis lieferte die Partie in Sandhausen für die Eintracht: Es geht auch ohne Martin Kobylanski. Der Spielmacher verpasste die Begegnung aufgrund einer Innenbandverletzung. Doch auch ohne den Kapitän zeigten die Löwen in der zweiten Hälfte Moral und Siegeswillen und erzielten immerhin zwei Tore. Beachtlich, wenn man bedenkt, dass Kobylanski bis zu diesem Spiel an sieben der elf Braunschweiger Pflichtspieltore in dieser Saison beteiligt gewesen war. Aber andere treffen ebenfalls im Eintracht-Trikot – eine gute Nachricht.