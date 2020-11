Nick Proschwitz ist bei Eintracht im Sturm wieder wichtig

Wer hätte das im Sommer gedacht? Suleiman Abdullahi hieß vor dem Saisonstart die große Hoffnung von Eintracht Braunschweig auf Tore in der 2. Fußball-Bundesliga. Bei jungen Spielern wie Njegos Kupusovic oder Yari Otto waren viele gespannt, ob sie in ihrer Entwicklung einen Schritt nach vorn machen können. Und es galt als ausgemacht, dass Fabio Kaufmann und Marcel Bär nicht als Brecher dafür, aber als sehr wendige Angreifer für Alarm in den gegnerischen Abwehrreihen sorgen können.

Mit Proschwitz hatte niemand gerechnet

Mit einer entscheidenden Rolle von Nick Proschwitz hatten dagegen nur wenige gerechnet. Der 33-Jährige, der in der vergangenen Drittliga-Saison die Erwartungen nicht erfüllen konnte und gegen Ende der Spielzeit nur noch sporadisch zum Einsatz gekommen war, galt sogar als Streichkandidaten im Kader. Doch plötzlich ist Proschwitz wieder voll dabei und vielleicht so wichtig wie noch nie bei der Eintracht seit seinem Wechsel im Sommer 2019 von Meppen nach Braunschweig.

Vollmann: Nick ist ein positiver Typ

In den beiden vergangenen Heimspielen erzielte der Angreifer jeweils den Siegtreffer für die Löwen. Gegen Bochum per Kopf. Nun, gegen den 1. FC Nürnberg, mit viel Nervenstärke per Elfmeter in der Nachspielzeit. „Nick ist ein positiver Typ. Es gibt keinen bei uns, der sich nicht für ihn freut“, jubelte auch Eintrachts Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann mit dem erfolgreichen Stürmer.

Top-Torschütze der Blau-Gelben

Mit seinen zwei Toren ist Proschwitz neben Martin Kobylanski nach sechs Spieltagen sogar Top-Torschütze der Blau-Gelben. Dabei lief der schlaksige Angreifer nur in drei Spielen von Beginn an auf. Doch die Verletzung von Abdullahi hat den Routinier in die Mannschaft gespült. „Nick hat sich auch in der Zeit, als er nicht so viel berücksichtigt wurde, professionell verhalten. Er hat seine Rolle angenommen, auf seine Chance gewartet und sie genutzt, als sie da war“, lobt Vollmann.

Meyers Spielstil passt zu ihm

Er kommt übrigens nicht nur wegen der zwei entscheidenden Tore zu diesem Urteil. Proschwitz, nicht gerade als Laufwunder und Sprinter bekannt, hat zuletzt auch versucht, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen und inzwischen deutlich mehr Bindung zum Spiel als in der vergangenen Saison. Bestimmt auch, weil der Ballbesitzfußball von Trainer Daniel Meyer besser zu ihm passt als das Umschaltspiel von dessen Vorgängern Christian Flüthmann und Marco Antwerpen. „Nicks positive Entwicklung hat sicherlich auch durch unsere Veränderung in der Spieleröffnung stattgefunden“, sagt Vollmann.

Tore bringen Selbstvertrauen

Nicht nur er hofft nun, dass Proschwitz in den nächsten Spielen an diese Leistungen anknüpfen kann. Die beiden Treffer werden dem Angreifer zumindest weiteres Selbstvertrauen verschaffen. „Und jedes Selbstvertrauen, was er sammeln kann, wird ihm und uns weiterhelfen“, ist sich Vollmann sicher.

Abdullahi braucht noch Zeit

Am Freitag in Sandhausen wird Proschwitz deshalb sehr wahrscheinlich wieder in der Startformation der Löwen stehen. Zumal Abdullahi erneut fehlt. Der Nigerianer litt seit dem Spiel in Hannover an Kniebeschwerden. Eine Spritzenkur konnte zwar Abhilfe schaffen und die Schmerzen lindern, doch mehr als Lauftraining war für den Angreifer bisher nicht möglich. „Es ist geplant, dass er in dieser Woche wieder Übungen mit dem Ball absolviert“, sagt Vollmann. Für einen Einsatz am Freitag in Sandhausen wird das aber wohl nicht reichen. Aber zum Glück hat die Eintracht einen formstarken Nick Proschwitz.