Bratmann will die Lager bei Eintracht zusammenbringen

Dennis Kruppke, Ex-Profi der Eintracht und inzwischen bei den Braunschweigern nicht nur Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, sondern auch Vizepräsident Fußball, ist sich sicher: „Das ist momentan die beste Lösung“, sagt er zu der Ankündigung, dass der SPD-Politiker Christoph Bratmann bei der Jahreshauptversammlung von Eintracht Braunschweig am 13. November sich als Kandidat für das Präsidentenamt bei den Blau-Gelben zur Verfügung stellt.

Kruppke gehört als Vorstandsmitglied dem Wahlausschuss an, der Bratmann vorschlug, und erklärt, warum nicht nur für ihn der bisherige 1. Vizepräsident die richtige Wahl ist. „Christoph ist sowohl in der Öffentlichkeit als auch innerhalb des Vereins sehr angesehen und besitzt ein großes Netzwerk. Er hat im Präsidium eine große Rückendeckung, und wir sind überzeugt, dass er das Amt auch gut ausfüllen wird, wenn er gewählt werden sollte“, sagt Kruppke.

Nach den Querellen in den vergangenen Wochen um die Nachfolge des zurückgetretenen Sebastian Ebel ist die Hoffnung bei vielen bei der Eintracht groß, dass mit Bratmann als designierter Präsident nun wieder eine Phase der Versöhnung einsetzen kann. „Es darf bei der Eintracht keine Lagerbildung geben wie vielleicht in anderen Vereinen. Wir brauchen beides: Sponsoren sowie eine Identität und die Fans, die das Salz in der Suppe sind. Es muss uns gelingen, beides zusammenzuführen“, sagt Bratmann. Zuletzt hatten sich diese beiden Pole in der Personalie Helmut Streiff – der Unternehmer hatte mit einer Kandidatur für das Präsidentenamt geliebäugelt – doch ziemlich unversöhnlich gegenübergestanden.

Mit Bratmann ist nun wahrscheinlich ein Kandidat gefunden, mit dem beide Seiten zufrieden sind und der gute Chancen hat, am 13. November gewählt zu werden. Allerdings deutet der Politiker an, dass er möglicherweise nur eine Übergangslösung ist. „Ich trete für den Rest der Amtszeit von Sebastian Ebel, also für ein Jahr, an. Diesen Zeitraum kann ich mit meiner Arbeit in der Politik gut überblicken“, sagt er. Was danach kommt, ist für ihn noch offen. „Ich kann mir auch vorstellen, wieder ins zweite Glied zurückzukehren“ erklärt der Politiker. Er sei sogar schon in Gesprächen mit zwei Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten, das frei wird, wenn er durch Wahl zum Präsidenten aufrückt. „Beide kommen aus dem Bereich der Sponsoren“, sagt Bratmann. Seine Hoffnung ist, dass sich sogar jemand finden lasse, der langfristig den Vereinsvorsitz übernimmt.

Aber das ist noch Zukunftsmusik. Erstmal geht es darum, dass die Eintracht-Mitglieder in zwei Wochen auf der digitalen Jahreshauptversammlung einen neuen Präsidenten wählen. „Damit sollten wir wieder Ruhe in den Verein bekommen“, hofft Kruppke. Nicht nur er.