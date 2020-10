Eintrachts Publikums-Liebling Fejzic steht wieder im Tor

Bei Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig besitzt Jasmin Fejzic eine Sonderstellung. Der Torhüter ist nach Marc Pfitzners Karriereende im Sommer der einzige Spieler im Kader des Aufsteigers, den die Fans in einem Fangesang würdigen. Im überwiegend neu zusammengestellten Aufgebot der Löwen ist der Bosnier trotz seiner derzeitigen Rolle als Nummer zwei ein Fixpunkt. Andere, so scheint es, müssen sich die Meriten, die zu einem persönlichen Schlachtruf von den Rängen aus führen, erst erarbeiten.

Auch am vergangenen Samstag schallte es wieder laut „Jasmin Fejzic“ von den Rängen. Das ließ auch den 1,98-Meter-Koloss nicht kalt. „Es war ein schönes Gefühl, als die Fans meinen Namen gerufen haben. Aber viel mehr habe ich davon nicht mitbekommen. Danach war ich schon in meinem Tunnel“, sagt Fejzic, der beim 2:1-Sieg gegen den VfL Bochum eher unverhofft zu seinem Einsatz kam.

Unglücklicher Platzverweis, aber regelkonform

Felix Dornebusch hatte bei einer Klärungsaktion außerhalb des Strafraums den Ball mit der Hand gespielt, als ihn VfL-Stürmer Sylvere Ganvoula anlief, obwohl sich die Braunschweiger Spieler nach einer Verletzungsunterbrechung noch im Fair-Play-Modus befanden. Fejzics Konkurrent um den Platz zwischen den Pfosten sah dafür regelkonform die rote Karte und muss ein Spiel zuschauen.

Der Routinier musste unvermittelt beim Stand von 1:1 aufs Feld. Doch weil er sich in der Halbzeit warmgemacht hatte, fiel ihm das nicht schwer. „Ich hatte noch ein bisschen Restwärme in mir“, erklärt Fejzic und lacht. Und die war zu spüren. Nach dem Führungstreffer von Nick Proschwitz (67.) sicherte er mit einigen spektakulären Paraden den Sieg.

Starke Parade rüttelte Fejzic wach

Besonders der Reflex, der beim Schuss des Bochumers Soma Novothny den Ausgleich verhinderte, rüttelte die 3815 Fans im Eintracht-Stadion noch einmal wach. Auch Fejzic, dem man auf dem Platz lieber nicht in die Quere kommt, der abseits des Rasens aber ein sympathischer Zeitgenosse ist, spürte das. „Ich war positiv gestimmt, das hat mir einiges erleichtert“, sagte der 34-Jährige, der nach Dornebuschs Sperre die kommende Partie beim SSV Jahn Regensburg (Freitag, 18.30 Uhr, Sky) absolvieren wird.

Es wäre der normale Reflex eines Torhüters, nun seine Stammplatzambitionen zu platzieren. Doch so ist Fejzic nicht. Er hat in dieser 2. Liga und im Abstiegskampf schon zu viel erlebt, als dass er jetzt den großen Zampano machen würde.

Mit Greuther Fürth, dem VfR Aalen, dem 1. FC Magdeburg und nicht zuletzt mit der Eintracht hatte er mindestens einmal ein Tal zu durchschreiten. Unruhe kann man im Kampf um den Klassenerhalt nicht gebrauchen. „Wer spielt, ist eigentlich egal. Hauptsache wir holen unsere Punkte“, sagt der Schlussmann. „Aber natürlich freut’s mich, wenn ich spielen darf. Ich glaube, jeder Spieler hat den Anspruch zu spielen.“

Beim 5:4-Sieg im DFB-Pokal gegen Bundesligist Hertha BSC durfte der Publikumsliebling letztmals von Beginn an ran. Vom ersten Ligaspiel an stand Neuzugang Dornebusch, der als Herausforderer für Fejzic und Marcel Engelhardt geholt wurde, zwischen den Pfosten. Eintrachts Cheftrainer Daniel Meyer begründete den Torwartwechsel damit, dass Dornebusch der bessere Fußballer sei und somit besser zur ballbesitzorientieren Spielidee passe. Fejzic nahm die Entscheidung professionell auf.

Fejzic kennt Situation als Reservist gut

Er kennt diese Situation zur Genüge. In seiner ersten Saison bei der Eintracht verlor er seinen Stammplatz unter Trainer Benno Möhlmann an Adrian Horn. In Fürth hatte er lange den späteren Wolfsburger Max Grün vor der Nase, beim VfR Aalen zunächst mit Daniel Bernhardt einen echten Lokalhelden.

Oftmals kämpfte er sich zurück ins Tor. Auch nach seiner ersten Rückkehr nach Braunschweig musste er sich zunächst hinter dem heutigen Augsburger Erstliga-Keeper Rafal Gikiewicz anstellen. Doch wenn der in Živinice geborene Fußball-Profi gebraucht wurde, war er stets zur Stelle.

Mehrere Kilo abgespeckt

Auch am vergangenen Samstag. Dafür hatte sich Fejzic in der Vorbereitung und der Sommerpause geschunden. Er hatte mehrere Kilo abgenommen, nachdem er im Anschluss an die Corona-Unterbrechung seinen Stammplatz an Marcel Engelhardt verloren und wegen der U23-Regelung bei den Spielen, die schlussendlich den Aufstieg brachten, nicht mal mehr im Kader gestanden hatte. Über diese Zeit will der Torwart nicht sprechen. Viel wichtiger war ohnehin die Reaktion, die er zeigte.

Daniel Meyer lobte den Routinier mit der Schifferkrause im Sommer mehrfach. Beobachter bescheinigten dem Torwart die Form seines Lebens. „Ich wollte es auch mir noch mal beweisen und der gesamten Eintracht, dass man immer noch auf mich zählen kann. Trotz meiner 34 Jahre“, sagt Fejzic der in der Saison zuvor immer wieder von leichten Knieproblemen zurückgeworfen wurde, seit der ersten Einheit unter Meyer aber kein Training mehr verpasst hat. „Ich bin immer noch in gutem Zustand, und wenn der Trainer und die Mannschaft mich brauchen, dann bin ich da“, sagt er.

Der Spaßmacher in der Kabine

Das tat der als Elfmeter-Killer gefürchtete Keeper auch neben dem Platz. Fejzic kann Spieler zu Topleistungen anstacheln, ihnen mit seinen Späßen aber auch die Lockerheit zurückgeben, die nach der schmerzhaften 1:4-Niederlage im Derby gegen Hannover 95 kurzzeitig verloren gegangen war. „Da muss man auch mal gute Stimmung verbreiten – und ich denke, das kann ich ganz gut“, sagt der Torhüter und schmunzelt. Nun ist er in einem Spiel gegen starke Regensburger wieder von Beginn an auf dem Feld gefordert.

Doch Fejzic will nicht, dass die Partie vorab zu seiner Heldengeschichte gemacht wird. „Wir“, sagt der in den sozialen Medien nahbare Fußballer, „haben ein gemeinsames Ziel, und dafür müssen wir alle gemeinsam auch arbeiten und fighten.“ Regensburg sei eine Mannschaft, die wisse, wie es in Liga zwei abgeht. „Aber wir müssen uns auch nicht kleiner machen, als wir sind“, ist sich der WM-Teilnehmer von 2014 sicher.

Neues Selbstvertrauen nach erstem Sieg

Der Sieg gegen Bochum, den Fejzic mit festhielt, hat bei der Eintracht Selbstvertrauen freigesetzt. Weitere Erfolgserlebnisse mit dem Team würden die Position des Torhüters jedenfalls nicht schwächen und dem Trainerteam die Entscheidung, wer nach Dornebuschs Sperre zwischen den Pfosten steht, schwerer machen.

Der Fanliebling schiebt den Konkurrenzkampf jedoch beiseite, blickt lieber auf das, was er selbst beeinflussen kann. „Ich versuche im Training immer, 100 Prozent abzurufen, um immer bereit zu sein – egal für welche Situation. Ich kann die Mannschaft pushen, im Training das beste herauskitzeln, versuchen, dass auch meine Leistung stimmt. Und ich denke, das mache ich gerade ziemlich gut.“