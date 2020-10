„Wegen solcher Spiele wird man Fußballer“, sagt Eintracht Braunschweigs Routinier Benjamin Kessel vor dem Derby gegen Hannover 96 in der 2. Fußball-Bundesliga.

Und der Rechtsverteidiger, der am Donnerstag 33 Jahre alt wurde, muss es wissen. Er ist der einzige Spieler im Kader, der den letzten Sieg gegen den Rivalen in der Erstliga-Saison miterlebt hat. In beiden Partien – dem 0:0 im Hinspiel und dem 3:0 im Rückspiel – stand der 1,91-Meter-Mann auf dem Rasen. Und er sagt noch heute: „Was da los war. Das war unvorstellbar.“

Benjamin Kessel – bei Eintracht Braunschweig unverzichtbarer Antreiber

Kessel, zu Saisonbeginn nicht die erste Wahl auf seiner angestammten Position, hat sich mit einem kämpferisch guten Auftritt beim 0:0 gegen Kiel, als die Eintracht den ersten Punkt der Saison einfuhr, pünktlich zum brisanten Niedersachsenduell in Stellung gebracht. Es ist beinahe davon auszugehen, dass der Mentalitätsspieler auch in Hannover den Vorzug vor Danilo Wiebe erhalten wird. Hannover sei gut besetzt, meint der gebürtige Bad Kreuznacher: „Aber wir fahren ohne Angst dorthin.“ Er selbst hat im Übrigen keine Derby-Niederlage als Rucksack im Gepäck. Als das letzte Zweitliga-Duell zwischen den Roten und den Blau-Gelben anstand, spielte Kessel für Union Berlin. Jasmin Fejzic, Marcel Engelhardt, Niko Kijewski und Suleiman Abdullahi gehörten seinerzeit zum Kader.

Mit der breiten Brust und dem stets absoluten Willen ist Kessel also ein wichtiger Ankerpunkt – vor allem für die neuen Spieler. Vor dem Spiel gab es die ein oder andere Nachfrage an den Spieler mit der Nummer fünf. „Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich jedem erzählen muss, wie es damals war. Jeder weiß bei uns, worum es geht. Wenn ich bei dem ein oder anderen noch ein oder zwei Prozent herauskitzeln kann, freut mich das. Aber ich glaube nicht, dass ich das brauche.“

Dass die Eintracht mal wieder der Außenseiter gegen 96 ist, stört Kessel indes nicht. „Und wir müssen uns auch nicht kleiner machen, als wir sind.“

Deshalb macht der Führungsspieler der Löwen auch gar keinen Hehl aus seinen Erwartungen: „Wir wollen dieses Spiel gewinnen – nicht mehr und nicht weniger.“