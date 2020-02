Eintracht Braunschweig sagt Testspiel gegen Lüneburg ab

Sturmtief „Sabine“ sei Dank: Eigentlich hatte Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig für Dienstag ein Testspiel gegen den Lüneburger SK Hansa geplant. Da der B-Platz am Eintracht Stadion witterungsbedingt unbespielbar ist, fällt der Test nun aber aus. Das teilte der Verein am Montag mit.

Eintracht mit Punktgewinn in Duisburg

Am Freitag hatten die Blau-Gelben einen Punkt bei Tabellenführer MSV Duisburg entführen können. Robin Ziegele hatte die Braunschweiger in der 44. Minute in Führung gebracht, ehe Ahmet Engin in der 74. Minute zum 1:1-Endstand traf. red