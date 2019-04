DFB-Gericht tagt am Dienstag zu Eintracht-Spieler Robin Becker

Die mündliche Berufungsverhandlung gegen Robin Tim Becker vom Drittligisten Eintracht Braunschweig vor dem Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) findet am Dienstag ab 12.00 Uhr statt.

Einspruch gegen Sperre

Das Gremium unter Vorsitz von Oskar Riedmeyer, dem stellvertretenden Vorsitzenden des DFB-Bundesgerichts, tagt in Frankfurt am Main. Becker hatte Einspruch gegen das vorangegangene Urteil des DFB-Sportgerichts gegen ihn eingelegt. Becker war am 26. April wegen unsportlichen Verhaltens in Form von Paragraph 9 Nr. 2 der DFB-Rechts- und Verfahrensordnung mit einer Sperre von fünf Wochen und einer Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro belegt worden. SID rd nt