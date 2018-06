Torwart Marcel Engelhardt bleibt bei Eintracht Braunschweig

Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig hat den Vertrag mit Torhüter Marcel Engelhardt bis zum 30. Juni 2020 verlängert. Der Kontrakt des Torwarts enthält nach Angaben des Fußball-Drittligisten vom Montag zudem eine Option für ein weiteres Jahr. Engelhardt war im Jahr 2013 vom TSV Havelse nach Braunschweig gewechselt, seit der Saison 2015/16 zählt er zum Profikader. In der Zweiten Liga stand er ein Mal im Tor.

"Marcel hat seine Qualität bereits unter Beweis gestellt und wir haben großes Vertrauen in ihn. Daher werden wir mit Marcel als unsere Nummer eins im Tor in die Saison gehen", sagte Braunschweigs Sportlicher Leiter Marc Arnold. Als Ersatztorhüter werden in der neuen Saison Roman Birjukov (bislang U19) und Yannik Bangsow (bislang U23) fungieren.