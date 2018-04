Eintracht Braunschweig spielt in Darmstadt 1:1

Mit einem 1:1-Unentschieden trennt sich Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig am Sonntag vom SV Darmstadt. In der 39. Minute ging das Lieberknecht-Ensemble in Führung. Nach einem Freistoß köpfte Gustav Valsvik den Ball in den Fünfmeter-Raum - den Rest besorgte Slobodan Medojevic. Bei einem...