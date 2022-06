Grizzlys Wolfsburg mit „weiterem Schritt zu CO2-Neutralität“

Wolfsburgs Eishockey-Erstligist engagiert sich für den Klimaschutz, und fängt damit vor der eigenen Haustür an. Stolz verkündete der Klub am Mittwoch in einer Pressemitteilung: „Die Grizzlys Wolfsburg haben im Zuge ihres Engagements zur CO2-Neutralität einen weiteren großen Schritt gemacht: Den Niedersachsen stehen seit kurzem direkt an der Eis-Arena 20 Wallboxen zur Verfügung. Umgesetzt wurde dieses Großprojekt von der CUBOS GmbH. Die intensiv gelebte Partnerschaft mit dem Wolfsburger Unternehmen wurde erst kürzlich um drei Jahre verlängert.“

Und weiter heißt es: „Der viermalige deutsche Vizemeister und Champions-Hockey-League-Teilnehmer setzt seit Beginn der Spielzeit 2021/2022 voll auf Elektromobilität und unterstützt damit aktiv den eingeschlagenen Weg seines Hauptsponsors Volkswagen. Die Grizzlys-Profis sowie die sportliche Leitung sind in den vollelektrischen ID-Modellen von Volkswagen unterwegs. Nun gehen die Niedersachsen mit viel Stolz einen weiteren Schritt in Richtung CO2-Neutralität.“

Dank der „starken Performance der CUBOS GmbH“ sei das Großprojekt einer eigenen Ladeinfrastruktur auf dem Parkplatz an der Eis-Arena innerhalb kürzester Zeit umgesetzt und erfolgreich abgeschlossen worden. Den Spielern und Verantwortlichen der Grizzlys stehen seit Kurzem insgesamt 20 „C11E Premium“- Wallboxen in hochmodernem Grizzlys-Design zur Verfügung.

VW-Vorstand Döss bestätigt AR-Mitgliedschaft

„Die Elektrifizierung des Fuhrparks der Grizzlys mit reinen E-Fahrzeugen und der Einsatz von verschiedenen Volkswagen ID-Modellen waren bereits ein wichtiger Schritt. Die mit dem Partner CUBOS in Betrieb genommenen Wallboxen schaffen jetzt die Ladeinfrastruktur am Trainings- und Spielort. Der volle Einsatz, um das Ziel der CO2-Neutralität bei den Grizzlys zu erreichen, beeindruckt mich und ist typisch für den vierfachen Vizemeister. Als Vertreter des Volkswagen-Konzerns im Aufsichtsrat des Champions-Hockey-League-Teilnehmers freut mich dieses konsequente Vorgehen besonders. Denn das Unternehmen hat die Elektrifizierung des Produktangebots und die Dekarbonisierung unserer Geschäftstätigkeit in der Konzern-Strategie fest verankert und geht hier gleichfalls mit großem Engagement voran“, wird Manfred Döss, Volkswagen-Vorstand für Integrität und Recht, in der Pressemitteilung zitiert. Damit bestätigt Döss nebenbei auch einen Bericht unserer Zeitung, wonach er neues Aufsichtsratsmitglied bei den Grizzlys wird.

Auch Marc Wille, Geschäftsführer der CUBOS GmbH, äußert sich zufrieden in der Klub-Mitteilung. „Die CUBOS GmbH und die Grizzlys Wolfsburg verbindet eine gelebte Partnerschaft. Beide bringen immer volle Energie – die Grizzlys auf dem Eis, wir beim Laden ihrer Fahrzeuge vor der Eishalle hier in Wolfsburg. Zusammen überzeugen wir als Team. Daher war die Installation von 20 „C11E Premium“ Wallboxen auf dem Parkplatz der Grizzlys ein weiterer Schritt unserer engen Kooperation, die wir vor kurzem um drei weitere Jahre verlängert haben. Nebenbei sind unsere Wallboxen im Grizzlys-Design ein echter Hingucker und unterstreichen die Verbindung zwischen CUBOS und den Grizzlys. Wichtiger als die tolle Optik ist aber, dass die Grizzlys jetzt sämtliche Ladevorgänge mit unserer CUBOS.Connect-Software personalisiert verwalten können. Für alle also eine Win-Win Situation“, sagt Wille.

red/cb

