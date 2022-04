Spencer Machacek bleibt den Grizzlys Wolfsburg treu

Was die kurzfristige Personalsituation angeht, herrscht bei den Grizzlys Wolfsburg in den Play-offs Funkstille. Verletzungen oder drohende Ausfälle werden nicht kommuniziert. Der Gegner soll keinen Vorteil ziehen oder sich auf die Lage einstellen können. Bei der langfristigen Personalplanung ist der Eishockey-Erstligist aber durchaus fleißig – auch während der Meisterrunde. Erst vor zwei Wochen gab es die Kunde, dass Gerrit Fauser sein Engagement bei den Grizzlys bis 2025 verlängert hat. Am Dienstag gaben die Wolfsburger nun die nächste Vertragsverlängerung bekannt. Spencer Machacek hat sein Arbeitspapier um ein weiteres Jahr verlängert.

Wobei die Ausdehnung der Zusammenarbeit eigentlich nur noch eine Formalität war. Denn: Machaceks bisheriger Kontrakt enthielt eine Option zur Vertragsverlängerung, die durch das Eintreten des Erfolgsfalls (vermutlich Viertelfinal-Qualifikation oder Erreichen einer bestimmten Platzierung) bereits griff. Dennoch wollten sich beide Parteien noch einmal zusammensetzen.

Wölfe-Post - Jetzt den Newsletter bestellen Jede Woche alle News zum VfL Wolfsburg ins Postfach E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Und das Timing passt! Am Ostermontag noch war es der 33-jährige Angreifer, der kurz vor Ablauf der Spielzeit ins leere Tor traf und somit beim 2:0 über die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven den Einzug ins Play-off-Halbfinale perfekt machte.

Spencer Machacek vertritt Sebastian Furchner

In Abwesenheit des Verletzten Sebastian Furchner übernimmt Machacek zudem die Kapitänswürde bei den Grizzlys. Der „Warrior“ ist also jemand, der vorangeht. Und das nun schon seit 2018 in Wolfsburg. So lange läuft Machacek bereits für die Grizzlys auf, genießt ein hohes Ansehen bei den Anhängern. Nicht nur, weil der Angreifer auch mal die Handschuhe fallen lässt, wenn es sein muss – auch seine Zahlen stimmen. In insgesamt 205 DEL-Spielen erzielte der Rechtsschütze 70 Tore und bereitete 62 weitere Treffer vor.

Mehr zu den Grizzlys Wolfsburg:

Grizzlys-Manager Charly Fliegauf ist sich des Signals der Vertragsverlängerung bewusst. „Wir wissen alle, wie wichtig Spencer mit seinem Charakter und seiner Spielweise für unsere Organisation ist. Daher sind wir sehr glücklich, dass wir seinen auslaufenden Vertrag noch einmal verlängern konnten“, sagt der Macher.

Die Grizzlys Wolfsburg setzen Zeichen der Konstanz

Für die Wolfsburger ist es ein gutes Zeichen der Konstanz. Zumal neben Machacek und Fauser auch schon weitere Säulen wie Goalie Dustin Strahlmeier und Verteidiger Jordan Murray ihre Verträge beim Play-off-Halbfinalisten verlängert haben.

Apropos Halbfinale: Da bekommen es die Grizzlys mit dem EHC RB München zu tun. Die Best-of-Five-Serie startet am Mittwoch (19.30 Uhr) in der bayrischen Landeshauptstadt. Und mit den Münchnern haben die Wolfsburger noch eine Play-off-Rechnung offen. In den Finalserien 2016 und 2017 waren sie chancenlos. Aber vielleicht gelingt Spencer Machacek ja wieder ein wichtiger Treffer.

feu

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de