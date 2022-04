Gerrit Fauser bleibt langfristig bei den Grizzlys Wolfsburg

Kurz vor dem Start in die diesjährigen DEL-Playoffs haben die Grizzlys Wolfsburg noch einmal eine gute Nachricht zu verkünden. Gerrit Fauser bleibt dem Eishockey-Erstligisten weiterhin erhalten. Der Angreifer verlängerte seinen Vertrag in der VW-Stadt bis 2025 – und zwar vorzeitig. Ursprünglich wäre der Kontrakt im Jahr 2023 ausgelaufen. Damit setzen die Grizzlys ein weiteres Zeichen der Nachhaltigkeit, nachdem auch schon Goalie Dustin Strahlmeier und Verteidiger Jordan Murray ihre Arbeitspapiere vorzeitig in Wolfsburg verlängert hatten.

Mit Fauser gelang es Manager Charly Fliegauf nun, eine echte Identifikationsfigur weiterhin zu binden. Schließlich schnürt Fauser die Schlittschuhe bereits seit dem Jahr 2013 für die Grizzlys. „Wir sind sehr glücklich, dass wir den Vertrag mit ‚Fausi‘ langfristig verlängern konnten. Er gehört seit Jahren zu einer sehr wichtigen Stütze unserer Mannschaft. Auf dem Eis kann er in jeder Situation eingesetzt werden, das wissen wir sehr zu schätzen. Er ist jemand, der sich voll in den Dienst der Mannschaft stellt, aber in wichtigen Situationen auch voran geht“, wird Fliegauf in einer Klubmitteilung zitiert.

Wölfe-Post - Jetzt den Newsletter bestellen Jede Woche alle News zum VfL Wolfsburg ins Postfach E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gerrit Fauser: „Bin fest davon überzeugt, dass wir unseren erfolgreichen Weg fortsetzen“

Wer noch Zweifel am sportlichem Wert des 32-jährigen Fauser hat, der sollte einen Blick in die Statistiken werfen. 640 DEL-Spiele hat er bislang absolviert, 484 davon für die Grizzlys. In der Jahren 2016, 2017 und 2021 wurde er mit den Wolfsburgern jeweils deutscher Vizemeister. In der laufenden Saison durfte sich Headcoach Mike Stewart über 12 Tore und 14 Vorlagen des Linksschützen freuen. Insgesamt stehen in neun Jahren 113 Treffer und 112 Assists in der Statistik. Und auch im Nationalteam schaut Fauser auf einen großen Erfolg zurück. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang gehörte der gebürtige Nürnberger zu jener DEB-Auswahl, die sensationell die Silbermedaille gewinnen konnte.

Mehr zu den Grizzlys Wolfsburg:

Fauser sagt zu seiner Vertragsverlängerung: „Wolfsburg ist für meine Familie und mich zum Lebensmittelpunkt geworden. Wir sind sehr glücklich, dass wir unsere gemeinsame Zukunft hier planen können. Ich fühle mich in der Mannschaft seit Jahren sehr wohl und bin fest davon überzeugt, dass wir unseren erfolgreichen Weg auch in den kommenden Jahren fortsetzen werden.“ Na, dann können die Playoffs je jetzt kommen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de