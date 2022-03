Wolfsburg. Mit dem Erfolg in Augsburg hat sich der Eishockey-Vizemeister für die europäische Königsklasse qualifiziert. Es gibt aber auch einen Corona-Fall.

Verteidiger Ryan Button (Mitte) erzielte den Siegtreffer für die Grizzlys Wolfsburg in Augsburg.

Deutsche Eishockey-Liga Grizzlys Wolfsburg in Champions League, aber mit Corona-Fall

Herzlichen Glückwunsch zum Einzug in die Champions Hockey League (CHL), Grizzlys! Mit einem 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) bei den Augsburger Panthern hängte der Wolfsburger Eishockey-Erstligist die Verfolger Straubing und Mannheim ab und hat mindestens den dritten Platz nach der Hauptrunde sicher. Vor seinen letzten zwei Spielen liegt der Vizemeister nur noch zwei Punkte hinter Tabellenführer Berlin. Geht sogar noch etwas nach ganz oben?

Verteidiger Ryan Button schoss das goldene Tor vor 4102 Zuschauern in einem an körperbetonter Spielweise armen Match. Die Grizzlys wirkten etwas müde, obwohl sie zur besseren Regeneration erst am Spieltag mit dem Flugzeug nach Bayrisch-Schwaben gereist waren.

Vor Beginn erlebte der Tabellenzweite einen kleinen Schock. Sechs Spieler fielen „krank“ aus. Verteidiger Björn Krupp sowie die Stürmer Sebastian Furchner, Anthony Rech, Fabio Pfohl und Phil Hungerecker blieben gleich zu Hause. Armin Wurm, der zwar mit in Augsburg war und auf der Aufstellung stand, klagte dann auch noch über Unwohlsein und setzte aus. „Wir haben einen positiven Corona-Test darunter“, sagte Manager Charly Fliegauf dazu. Hoffentlich kommt da in den nächsten Tagen nicht noch etwas nach.

Grizzlys-Star Mingoia ist zurück

Zwar ohne Fünf, aber dafür wieder mit Trevor Mingoia starteten die Grizzlys in Augsburg. Der Stürmer hatte seine Oberkörperverletzung auskuriert, die ihn zwei Partien zum Aussetzen gezwungen hatte, und rückte zu Center Tyler Gaudet und Spencer Machacek in die erste Reihe. Hinter den beiden Top-Linien gab es viele Umstellungen. Die drei U23-Profis Luis Schinko und vor allem Jan Nijenhuis und Thomas Reichel bekamen wenig Eiszeit. Trainer Mike Stewart setzte oft auf seine erfahrenen Leistungsträger.

In den Anfangsminuten schnürten die Grizzlys ihren Gegner ein. Garrett Festerling (6. Minute) vergab mit viel Platz und Zeit die beste Chance zum Wolfsburger 1:0. Es folgten zwei direkt aufeinanderfolgende Strafen gegen Augsburg. Doch die Gäste ließen die vier Minuten Überzahl ungenutzt und holten die Panther so ins Match. Von da an war es Duell auf Augenhöhe. Gut, dass auch die Gastgeber wenig mit ihren Powerplay-Situationen anzufangen wussten.

Nur vier Grizzlys-Verteidiger

Zu Wiederbeginn gab es erst einmal den nächsten Schreck für den Tabellenzweiten. Ein Gegenspieler fiel Button unglücklich aufs Knie. Der Deutsch-Kanadier musste gestützt in die Kabine geführt werden (22.). Da hatten die Grizzlys nur noch vier Verteidiger zur Verfügung.

Chancen auf beiden Seiten blieben im zerfahrenen Mitteldrittel ungenutzt durch zum Beispiel Wolfsburgs Darren Archibald (27./in Überzahl) und Augsburgs Michael Clarke (31.). Dann killte Stewarts Team erneute eine diesmal 78-sekündige doppelte Unterzahl. Dabei half Button mit, der nach einer Behandlungspause wieder einsatzbereit war. Aufatmen!

Strahlmeier mit sechstem Shut-out

Nach dem erneuten Seitenwechsel blieb das Feuerwerk weiter aus. Die Defensiv-Reihen beider Teams gaben den Ton an. Bester Wolfsburger aufgrund seiner Leistung aus den ersten beiden Dritteln war Stammtorwart Dustin Strahlmeier, der nach einer Pause am Freitag beim 5:2 gegen Krefeld nun wieder zurück zwischen die Pfosten rotiert war.

Als die Partie weiter zu verflachen drohte, knackte Button mit einem kuriosen Schlittschuhtor die Augsburger Hintermannschaft. Bei einem Richtungswechsel im Slot stand seine Kufe genau im richtigen Winkel zum Tor, als die Scheibe sie traf und von dort über die Torlinie sprang. Die Schiedsrichter kontrollierten den Treffer per Video – 1:0 für Wolfsburg (49.). Es lag keine aktive Kickbewegung vor.

Freitag zu Gast in Mannheim

Dominik Bittner (52.) traf nur die Unterkante der Latte und verpasste die Entscheidung. Strahlmeier fischte auf der anderen Seite gegen sich noch einmal aufbäumende Augsburger alles weg. Bei Brad McClures Lattenkreuztreffer (56.) wäre er aber machtlos gewesen. Am Ende war es sein sechster Shut-out (Spiel ohne Gegentor) der Saison. Auch weil sich die Panther 2:33 Minuten vor dem Ende eine Bankstrafe wegen zu vieler Spieler auf dem Eis einhandelte. Die letzten 33 Sekunden versuchten es die Gastgeber mit sechs Feldspielern, aber der Wolfsburger Abwehrriegel hielt.

Fliegauf strahlte nach Spielschluss übers ganze Gesicht. Der Grizzlys-Manager hat nach dem 1:0 in Augsburg mit seinem Team das Ticket für die Champions Hockey League in der Tasche. Zum dritten Mal messen sich die VW-Städter in ihrer Geschichte mit Europas Elite. „Das fühlt sich richtig gut an und ist der Lohn für harte Arbeit“, sagte er.

Kleine Grizzlys-Kabinenparty

Nach Spielschluss in der Kabine durften seine Jungs schon mal das eine oder andere Bier öffnen. „Wir haben ja schließlich erst einmal bis Freitag frei“, sagte Fliegauf weiter. „Ein bisschen wurde schon gefeiert.“ Nun hofft der Manager, dass die nächste Saison ohne große Corona-Beschränkungen auskommt, sodass Klub und Fans die CHL-Spiele auch genießen können.

Die Teilnahme an Europas Königsklasse, in der alle Top-Ligen des Kontinents mit Ausnahme der russischen KHL vertreten sind, sei mittlerweile auch wirtschaftlich und von der Werbewirksamkeit her interessant für die deutschen Klubs. „Im Vergleich zu unseren beiden vorherigen Starts ist sie finanziell attraktiver geworden. Auch für unseren Hauptsponsor Volkswagen bietet sie bessere Möglichkeiten als damals.“ 2016/17 und 2017/18 waren die Grizzlys jeweils dabei. Mittlerweile sind Antrittsgelder, Prämien und TV-Präsenz gestiegen. Kein Wunder, dass Fliegauf strahlte.

Freitag geht es gegen Mannheim

Während viele Teams unter der Woche bis zu zwei Nachholspiele zu absolvieren haben, bestreiten die Grizzlys erst am Freitag (19.30 Uhr) in Mannheim ihr vorletztes Hauptrunden-Spiel. Mit zwei Siegen am Schlusswochenende ist vielleicht sogar noch Platz 1 drin.

Spiel kompakt:

Augsburger Panther: Roy – Graham, Gregorc; Länger, Haase; Lamb, Valentine; Bergman – Payerl, Stieler, Puempel; McClure, LeBlanc, Trevelyan; Saponari, Nehring, Clarke; Miller, Sternheimer, Eisenmenger.

Grizzlys Wolfsburg: Strahlmeier – Möser, Murray; Button, Wurm; Bittner, Melchiori – Machacek, Gaudet, Mingoia; Archibald, DeSousa, Fauser; Schinko, Festerling, Enlund; Nijenhuis, Mallet, Reichel.

Tore: 0:1 (48:42) Button (DeSousa, Archibald).

Strafen: Augsburg 10 Minuten, Wolfsburg 8 Minuten.

Schiedsrichter: Andrew Wilk und André Schrader.

Zuschauer: 4102.

Personal: Sebastian Furchner, Fabio Pfohl, Björn Krupp, Phil Hungerecker und Anthony Rech fehlten allesamt, weil sie krank waren. Es sei aber kein Corona, hieß es von den Grizzlys. Kurz vor Spielbeginn musste auch Armin Wurm passen. Somit blieben zwei Plätze im Ü20-Bereich frei. Als überzähliger Ausländer gehörte zudem Torwart Jared Coreau nicht zum Spieltagsaufgebot. Als Ersatztorwart saß Chet Pickard auf der Bank.

