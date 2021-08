Die Grizzlys Wolfsburg stehen vor ihren letzten zwei Testspielen. Am Freitagabend spielen sie bei den Iserlohn Roosters, am Sonntag bei der Düsseldorfer EG.

Wolfsburg. Grizzlys-Coach Mike Stewart will, dass sein Team in den letzten Tests gegen Iserlohn, Sonntag in Düsseldorf in den Spielmodus kommt.