Grizzlys Wolfsburg wollen Saison gemeinsam mit Fans abschließen

Wolfsburg. Nach dem Vorbild der Autogrammstunde im März laden die DEL-Vizemeister ihre Fans an die Eis-Arena ein. Details zu den Hygienemaßnahmen lesen Sie hier.

Dieses Fanposter war vor dem letzten Finalspiel der Grizzlys gegen die Eisbären Berlin in der Eis-Arena zu sehen.

Die Grizzlys beenden das sportliche Jahr 2020-2021 als Vizemeister. Nun möchten das Team den Fans die Möglichkeit geben, ihre Mannschaft noch einmal aus der Nähe zu sehen, wie die Grizzlys auf ihrer Webseite am Samstag mitteilen. Nach dem Vorbild der mobilen Autogrammstunde im März werde es daher am Sonntag von 14 bis 16 Uhr einen Saisonabschluss geben.

Spieler können im Auto getroffen werden

In diesem Zeitraum seien Fans eingeladen, mit dem Auto in den Allerpark, am Rondell vor der Eis Arena zu erscheinen. Dort könnten sie dann auf die Grizzlys treffen. Wichtig dabei sei die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Beifahrer und weitere Personen im Auto sind dazu angehalten, zur Zeit des Kontaktes mit den Grizzlys einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz, besser noch eine FFP-Maske, zu tragen. Die Spieler werden ebenfalls mit einer FFP2-Maske ausgestattet sein.

So standen die Fans der Grizzlys vor dem Finalspiel hinter ihrem Team: Let’s go Grizzlys Wolfsburg! Wir stehen alle hinter Euch

Grizzlys bitten um Einhaltung der Maßnahmen

Die Grizzlys bitten ihre Fans dringend darum, nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erscheinen, zu einem reibungslosen Ablauf der Aktion beizutragen und alle weiteren, oben erwähnten Regelungen von Beginn an zu befolgen.

Lesen Sie auch:

red