Grizzlys-Manager stößt der Stil der Fan-Kritik sauer auf

Bei allem Verständnis für die Unzufriedenheit der Fans über das bisherige Abschneiden der Grizzlys beschwört Charly Fliegauf den Zusammenhalt in der sportlichen Krise. Der Manager des Wolfsburger Eishockey-Erstligisten informierte sich in den sozialen Medien über die Stimmungslage beim eigenen Anhang. Mit einigen Äußerungen dort kann er jedoch überhaupt nichts anfangen. „Wenn ein sogenannter Fan seiner Mannschaft eine Niederlage wünscht, damit der Trainer entlassen wird, ist er in meinen Augen kein Fan“, kritisiert der 60-Jährige vor dem Auswärtsmatch seines Teams am Mittwoch (20.30 Uhr, Magenta Sport) in Krefeld. Schon dort könnte es ein überraschendes Comeback Janik Mösers geben.

Die zuletzt noch weiter gestiegene Fan-Kritik an Cheftrainer Pat Cortina müsse Grenzen haben. Fliegauf ist erfahren genug zu wissen, dass er sich selbst mit solchen Aussagen in Richtung einiger Anhänger generell im Anti-Cortina-Lager keine Freunde machen wird. Seine Überlegung dahinter ist vielleicht auch, dass er auf die Weise den Coach und das Team etwas aus der Schusslinie nehmen kann.

Ziel: Gemeinsame Problemlösung

Der Plan des Klubs sei es weiterhin, gemeinsam als Gruppe aus dem Schlamassel herauszukommen. Am Freitag nach dem 1:2 n. V. gegen Iserlohn hatte der Manager („Pat Cortina wird auch in Krefeld unser Trainer sein“) dem Trainer bereits den Rücken gestärkt. Am Sonntag manifestierte Aufsichtsratsvorsitzender und Oberbürgermeister Klaus Mohrs („Es ist nach wie vor Vertrauen in den Trainerstab und das Team da“) die vorläufige Job-Garantie für den Coach.

„Wir haben übers Wochenende intensiv gearbeitet“, berichtet Fliegauf. „Es gab ein Treffen von Trainern, Führungsspielern und mir. Wir haben eine Analyse gemacht und geschaut, wo wir ansetzen können.“ Neben Cortina und seinen Assistenztrainern Petteri Väkiparta, Tyler Haskins und Ilari Näckel seien der Mannschaftsrat (Kapitän Sebastian Furchner, Gerrit Fauser, Spencer Machacek, Mathis Olimb und Garrett Festerling) und zusätzlich Top-Verteidiger Julian Melchiori eingeladen gewesen. „Ich fand, dass es ein richtig gutes Meeting war.“

Fairness eingefordert

In dem Zusammenhang weist Fliegauf darauf hin, dass sich jeder „intensiv“ mit der Thematik beschäftige. „Am massivsten aber der Trainer. Auf ihn hatten sich viele Kritiker zuletzt zu sehr eingeschossen, das ist nicht fair. Unsere Führungsspieler wissen, dass sie ebenfalls in der Verantwortung stehen.“ Auch sich selbst nahm der Manager in diesem Punkt nicht aus. „Jeder ist mit der Situation unzufrieden, jeder muss seinen Beitrag dazu leisten, dass es besser wird. Auch ich.“

Mehr lesen: Das fordern die Fans der Grizzlys Wolfsburg in der Krise

Kleine Schritte raus aus der Krise habe das Team zuletzt mit den beiden knappen Heimniederlagen gegen Düsseldorf und Iserlohn (beide Male 1:2 n. V.) schon gesetzt. „Man kann nicht immer den Schalter sofort umlegen. Beide Spiele haben wir aber offen gestaltet. Ich sehe die tägliche Arbeit der Trainer und der Spieler. Wir dürfen und werden uns nicht auseinanderdividieren lassen“, sagt Fliegauf weiter.

Duell beim Schlusslicht

Die nächste Partie beim abgeschlagenen Schlusslicht Krefeld birgt Chance und Risiko zugleich. Gegen die in acht Spielen punktlosen Pinguine gehen selbst die kriselnden Grizzlys als klarer Favorit ins Duell. Sollten sie dieser Rolle psychologisch nicht gewachsen sein und verlieren, bricht der Sturm der Kritik wieder über sie und vor allem über ihren Trainer herein. Die Einschätzung unserer Zeitung lautet: Bei einer ansprechenden sportlichen Leistung dürfte Cortina aber auch im Falle einer unglücklichen Niederlage vorerst Wolfsburgs Trainer bleiben. Der Weg ist momentan das Ziel aller Verantwortlichen.

Personell gibt es laut Fliegauf vor dem Match im Rheinland jedoch ein paar kleine personelle Fragezeichen. Ohne Namen nennen zu wollen, berichtet er, dass ein paar angeschlagene Spieler mit dem Training ausgesetzt haben. Dafür stehe ein Comeback kurz bevor. „Janik Möser könnte theoretisch spielen. Er ist voll im Mannschaftstraining und gesund“, berichtet der Manager. Verteidiger Möser war bereits vor dem Magenta-Sport-Cup erst wegen einer Corona-Infektion und dann wegen einer wohl daraus resultierenden Herzmuskelentzündung ausgefallen. Nach Kontrolluntersuchungen in der vergangenen Woche bekam er nun grünes Licht, wieder einsteigen zu dürfen. Ob Möser schon für Mittwoch oder Sonntag (14.30 Uhr/gegen Bremerhaven) ein Thema ist, ließ Fliegauf noch offen. „Aber Kurzeinsätze in der nächsten Zeit kann ich mir gut vorstellen bei ihm.“

Nach mehrmonatiger Zwangspause steht Grizzlys-Verteidiger Janik Möser vor dem Comeback. Foto: City-Press GmbH / Grizzlys / oh

Mösers Dank an die Ärzte

Der Spieler, der seit Ende November nur Spaziergänge machen durfte, zeigt sich erleichtert. „Ich bin überglücklich, dass ich meinen Körper wieder voll belasten darf. Die Ergebnisse der abschließenden Kardio-MRT-Untersuchung waren absolut in Ordnung. Meine Fitnesswerte sind schon wieder auf einem sehr guten Niveau, sodass ich alles dafür gebe, bald mein erstes Liga-Spiel für die Grizzlys bestreiten zu können“, sagt Möser und bedankt sich vor allem bei den Grizzlys-Mannschaftsärzten Dr. Axel Gänsslen und Dr. Nazem Hamade.

Etwas warten müssen die Grizzlys noch auf Fausers Rückkehr. Der Stürmer laboriert an einer Unterkörperverletzung. „Gerrit geht es besser. Die Verletzung ist nicht so schlimm. Aber in dieser Woche wird es mit einem Comeback noch schwierig“, sagt Fliegauf. Wenn Fauser zurück ist, fehlt nur noch Verteidiger Dominik Bittner (Bauchmuskelverletzung).

Spielersuche läuft

Trotz der sich bessernden Personallage sondiert Fliegauf den Spielermarkt nach ausländischen Profis, obwohl die Grizzlys bereits neun Imports haben. Mehr dürfen sie pro Spiel nicht einsetzen, elf dürfen jedoch im Kader stehen. Ob es Verstärkung für den Angriff oder die Abwehr geben soll, sei noch nicht entschieden. Das hängt laut Manager auch davon ab, in welchem Mannschaftsteil sich das Team kurzfristig verbessert.

Folgendem Trugschluss sollen jedoch weder Team noch Fans unterliegen. „Mit neuen Spielern allein rollen wir das Feld auch nicht gleich von hinten auf“, warnt Fliegauf. „Es fängt bei jedem von uns selbst an.“ So wie kein Profi des aktuellen Kaders gegen den Trainer spiele, erwartet der Manager auch vom eigenen Anhang Unterstützung, auch wenn sich diese derzeit aufs Daumendrücken vor dem Fernseher oder eben auf Fairness bei der Kommentierung in den sozialen Medien beschränke. „Wir haben uns zuletzt noch nicht belohnen können mit einem Sieg. Aber wir dürfen nicht lockerlassen und müssen uns da zusammen herausarbeiten“, appelliert er an seine Grizzlys und ihr zurzeit gespaltenes Umfeld.

Mehr zu den Grizzlys: