Grizzlys beenden das Jahr mit 4:5 nach Penaltys gegen Köln

Die Grizzlys haben das Jahr 2020 mit einer Niederlage in der Deutschen Eishockey-Liga beendet. Gegen die Kölner Haie kassierte der Wolfsburger Eishockey-Erstligist in einer packenden Partie am Dienstagabend in der Eis-Arena eine 4:5 (1:0, 2:4, 1:0)-Niederlage nach Penaltyschießen. Gleich sechs Tore, drei auf jeder Seite, fielen im Powerplay.

Die Wolfsburger waren wie schon beim 3:5 in Iserlohn ersatzgeschwächt, gleich sechs Akteure fehlten Cheftrainer Pat Cortina gegen die Haie, die schon die letzten fünf Spiele zuvor gegen die Grizzlys gewonnen hatten. Sebastian Furchner (Oberkörperverletzung), Mathis Olimb (gebrochene Nase), Janik Möser (Herzmuskelentzündung) und Dominik Bittner (Verletzung im Bauchmuskelbereich) standen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Jan Nijenhuis (zusätzlich Corona-Infektion) und Steven Raabe sind mit der deutschen U20-Nationalmannschaft bei der WM in Kanada. Raabe spielte 17:27 Minuten beim ersten Erfolg der Deutschen, dem 4:3 nach Verlängerung gegen die Slowakei.

Pat Cortina hatte ein besseres Spiel ohne Puck gefordert, und das bekam der Grizzlys-Coach im Abschnitt 1 auch zu sehen, seine Mannschaft ließ im ersten Drittel fast gar nichts anbrennen, hatte vorne aber auch nicht allzu viele Chancen. Im ersten Powerplay – Michael Bartuli hatte Maximiliam Adam von hinten gecheckt und eine Strafe von zwei plus zehn Minuten kassiert – gelang den Wolfsburgern noch nichts Sehenswertes. Das änderte sich, als mit Jason Akeson der wieder ein Haie-Stürmer auf die Strafbank musste: Spencer Machacek hatte zu viel Platz, traf ansatzlos hoch ins kurze Eck (12. Minute). Jordan Boucher hatte Kölns Torwart Justin Pogge die Sicht genommen. Die beste Gäste-Gelegenheit vergab Frederik Tiffels in der einzigen Haie-Überzahl des ersten Abschnitts, als er den Pfosten traf (17.).

In das zweite Drittel erwischten die Grizzlys einen Fehlstart. Armin Wurm verlor die Scheibe im Aufbau an Akeson, Köln spielte es schnell, Haie-Topscorer Jonathan Matsumoto hatte nach schöner Kombination viel zu viel Platz in der Mitte und keine Mühe, Dustin Strahlmeier das erste DEL-Gegentor im Wolfsburger Tor zuzufügen (22.). Wolfsburg schien das zunächst nicht zu schocken, Ryan Button hatte eine gute Chance auf das 2:1 (24.), doch im gleichen Angriff setzte es die nächste Strafe für Boucher, eine sehr harte wegen Stockschlags.

Die Haie ließen sich diese Gelegenheit nicht entgehen, zehn Sekunden Überzahl genügten Frederik Tiffels für das 2:1 (25.). Jetzt waren die Haie am Drücker. Matsumoto scheiterte noch an Strahlmeier (26.). Doch erneut in Überzahl legte James Sheppard das 3:1 nach, nachdem er Phillip Bruggisser hatte aussteigen lassen (29.). Es lief ein bisschen so wie am Sonntag in Iserlohn, als Wolfsburg eine Führung im Schlussdrittel noch aus der Hand gegeben hatte.

Doch in diesem temporeichen Mitteldrittel mit vielen, vielen Abschlüssen steckte Wolfsburg nicht auf. Und es ging weiter mit Powerplay-Treffern: Grizzlys-Center Fabio Pfohl schoss Valentin Busch in der Mitte an, der den Puck ins Tor abfälschte, nur noch 2:3 (31.). Und Wolfsburg blieb dran. Gerrit Fauser, der die Kapitänsbinde trug, zog ab, Boucher arbeitete gut nach und stocherte die Scheibe zum Ausgleich in die Maschen (34.).

Die Grizzlys schienen dem nächsten Führungstor weiter näher, doch das machte Köln. Und natürlich in Überzahl: Adam musste auf die Strafbank, die Haie sorgten für viel Betrieb für Strahlmeier, und Akeson drückte den Puck schließlich über die Linie (40.). Fast hätte Machacek Sekunden vor der Pausensirene noch das 4:4 erzielt, doch der starke Pogge blieb Sieger gegen ihn.

Wolfsburg startete hochkonzentriert in das letzte Drittel, Gerrit Fauser hätte fast für den erneuten Ausgleich gesorgt (45.), wieder hielt Kölns Goalie. Dann bot sich die Riesenmöglichkeit für die Grizzlys bei 72 Sekunden in doppelter Überzahl. Doch die Gastgeber spielten es nicht clever genug, als Bruggisser ausholte, ihm der Schläger aber brach und im hohen Bogen durch Kölns Zone flog (47.). Warum das wichtig war? Bruggisser reagierte schnell, holte sich von der Bank einen neuen Schläger und war dann bei nur noch einfacher Überzahl am 4:4 beteiligt, das schließlich auf das Konto von Max Görtz ging (48.).

Jetzt war wieder alles offen, es ging schnell hin und her, wobei Köln nun die etwas besseren Möglichkeiten hatte. Strahlmeier hielt das Ergebnis stark gegen Lucas Dumont (50.), Michael Edwards traf nur das Aluminium (55.). Die Haie schienen etwas mehr im Tank zu haben, aber die Grizzlys verteidigten ihren Kasten stark. 64 Sekunden vor dem Ende bot sich Busch dann die Riesenchance auf das 5:4, doch Pogge klärte einmal mehr mit einer starken Parade. „Den hätte ich reinmachen müssen, ich schieße dem Torwart genau in die Fanghand“, so Busch hinterher. Wolfsburg fuhr sogar noch einen letzten Angriff, doch auch Anthony Rech gelang die Entscheidung nicht.

In der Verlängerung drückten die Kölner. Erst recht, als Görtz auf die Strafbank musste, die Gäste mit einem vierten Spieler gegen drei Wolfsburger angriffen. Haie-Coach Uwe Krupp nahm eine Auszeit, doch die Grizzlys überstanden die Unterzahl mit viel Aufwand und etwas Glück. Die letzten 63 Sekunden der Verlängerung drängten sie dann selbst im Powerplay auf den Siegtreffer. Auch Cortina nahm nun noch ein Timeout, doch auch Wolfsburg blieb ohne Tor.

Im Penaltyschießen trafen Garrett Festerling für die Gastgeber und Marcel Barinka für Köln, das entscheidende Tor gelang dann Frederik Tiffels mit dem insgesamt 13. Versuch, weil Rech im Anschluss vergab.

Spiel kompakt

Grizzlys Wolfsburg: Strahlmeier – Likens, Melchiori; Bruggisser, Wurm; Adam, Button – Görtz, Järvinen, Rech; Hungerecker, Pfohl, Boucher; Machacek, Festerling, Busch; Fauser.

Kölner Haie: Pogge – D. Tiffels, Mo. Müller; Sennhenn, Zerressen; Edwards, Ugbekile; Gagné – Akeson, Matsumoto, Barinka; Ma. Müller, Sheppard, F. Tiffels; Oblinger, Sill, Dumont; Köhler, Zalewski, Bartuli.

Tore: 1:0 (11:14) Machacek (Bruggisser, Festerling/5:4), 1:1 (21:03) Matsumoto (Barinka, Akeson), 1:2 (24:24) F. Tiffels (Sheppard/5:4), 1:3 (27:48) Sheppard (Edwards, Akeson/5:4), 2:3 (30:18) Busch (Pfohl, Melchiori/5:4), 3:3 (33:52) Boucher (Fauser, Button), 3:4 (39:10) Akeson (Oblinger/5:4), 4:4 (47:24) Görtz (Machacek, Bruggisser/5:4), 4:5 (65:00) F. Tiffels (entscheidender Penalty).

Strafen: Wolfsburg 10 Minuten, Köln 22 Minuten.

Schiedsrichter: Marc Iwert und Aleksi Rantala.