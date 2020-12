Abwehrausfälle und Sturmflaute bei den Grizzlys Wolfsburg

Erstmals sind die kompletten Testspiele des Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg live im Stream zu sehen – und schon legt das Team eine der schwächsten Vorbereitungen in der DEL-Geschichte des Klubs hin. Nach fünf Niederlagen und nur einem Sieg im Magenta-Sport-Cup hat die Mannschaft vor ihrem Liga-Auftakt am 20. Dezember noch reichlich Arbeit vor sich. Hier kommt eine schonungslose Zwischenbilanz der einzelnen Mannschaftsteile.

Tor

Auf der Position sieht es vergleichsweise gut aus. Chet Pickard (3 Spiele/6 Gegentore) und Neuzugang Dustin Strahlmeier (3/8) tauchen zwar in der Turnierstatistik nicht vorne auf. An ihnen lag es jedoch nicht, dass die Grizzlys sang- und klanglos nach der Gruppenphase ausgeschieden sind.

Manager Charly Fliegauf spricht in den Zusammenhang von „einer Nummer 1a und einer Nummer 1b“. Trotz zweier Gegentore mehr als Pickard machte Strahlmeier bislang den etwas besseren Eindruck. Zumal sich Pickard zwei haltbar scheinende Treffer fing. Sein Shut-out (Spiel ohne Gegentor) beim 7:0-Auftaktsieg gegen die Düsseldorfer EG kam auch deshalb zustande, weil der Gegner stark ersatzgeschwächt hatte antreten müssen.

Abwehr

Drei Ausfälle drohen den Grizzlys zum Saisonstart. Neuzugang Janik Möser (Herzmuskelentzündung nach Corona-Infektion) und Steven Raabe (bei der U20-WM in Kanada) fehlen auf jeden Fall. Gestern wurde zudem Dominik Bittner ärztlich untersucht, der sich am Freitag beim 1:3 in Bremerhaven im letzten Drittel eine „Unterkörperverletzung“ zugezogen hatte. Die TV-Bilder lassen vermuten, dass er sich an der Leiste verletzt hat, Dorthin greift er sich jedenfalls in der Szene. Erst im Sommer hatte er sich einer Leistenoperation unterziehen müssen. Sehr wahrscheinlich bekommen Spieler und Klub am Dienstag genauere Ergebnisse, wie lange der Nationalverteidiger ausfällt.

Rein sportlich war die Abwehr bisher nicht das ganz große Problem des Teams. Die Neuzugänge Phillip Bruggisser (1 Tor/2 Assists/Plus-Minus-Bilanz +2) und Julian Melchiori (0/1/0) hinterließen bislang einen viel versprechenden Eindruck. Der Däne ist der langersehnte Distanzschütze, seine bekannten Defensivschwächen hielten sich bisher in Grenzen. Der Kanadier (21:51 Minuten Eiszeit pro Spiel) entpuppt sich als der erwartete Vielspieler und bekam auch die meiste Eiszeit aller Grizzlys-Profis, obwohl er als Letzter zum Team stieß und Trainingsrückstand hatte.

Ob aber die U23-Spieler Maximilian Adam und nach der Rückkehr aus Kanada Raabe dem Kader die von Fliegauf erhoffte Tiefe verleihen können, bleibt abzuwarten. Sollte Bittner länger ausfallen, könnte eine schnelle Nachverpflichtung nötig werden.

Angriff

Hier liegt der Hase im Pfeffer. Obwohl die Neuzugänge Matti Järvinen (6 Spiele/2 Tore/3 Assists), Max Görtz (6/2/1) und Jordan Boucher (6/2/0) keinen schlechten Eindruck hinterließen, präsentierte sich der Sturm wie ein laues Lüftchen. Das liegt vor allem daran, dass letztjährige Leistungsträger wie Anthony Rech (6/1/2), Garrett Festerling (6/0/2) und Mathis Olimb (6/0/2) noch nach ihrer Form suchen und regelmäßig mit dicken Patzern für Gegentore verantwortlich zeichneten.

Erfreulich indes: Fabio Pfohl (6/1/3) zeigte sich bereits in toller Frühform. Der 25-jährige Center scheint bereit für den nächsten Schritt in seiner Entwicklung. Youngster Jan Nijenhuis (bei der U20-WM) fehlt den Grizzlys jedoch zum Start. Ob Vize-Kapitän Gerrit Fauser (Reha nach Adduktorenverletzung) rechtzeitig fit wird, ist offen. Er wird mit seiner kompromisslosen Spielweise dringend benötigt. Bisher kann in puncto wichtige „dreckige Tore“ nur Spencer Machacek auf sich aufmerksam machen. Die meisten anderen Grizzlys-Angreifer scheuen noch den Weg dorthin, wo es wehtut: vor das Tor des Gegners.