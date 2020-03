Grizzlys nach 1:2 n. V. gegen Berlin ohne Chance auf Rang 6

Für die Grizzlys Wolfsburg heißt es wohl „Adieu, Platz 6!“ in der Deutschen Eishockey-Liga. Vor 4503 Zuschauern in der ausverkauften Eis-Arena verloren sie ihr Heimspiel am Sonntagnachmittag gegen die Eisbären Berlin mit 1:2 (0:0, 1:0, 0:1) nach Verlängerung. Mathis Olimb für die Gastgeber und...