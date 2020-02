Top! Grizzlys Wolfsburg verkürzen Rückstand auf Rang 6

Welch ein Thriller mit Happy End für die Grizzlys Wolfsburg! Am Ende stand jedoch der siebte Sieg aus den vergangenen acht Partien. Ein Platz in den Top 10 ist ihnen kaum noch zu nehmen. Nach dem 4:3 (2:0, 1:0, 1:3) am Freitagabend vor 4396 Zuschauern im Nord-Schlager in Bremerhaven hat der...