Dezimierte Grizzlys bleiben in der Erfolgsspur

Die Grizzlys geben im Kampf um die Play-offs weiter Gas! Wie schon am Freitag gegen Straubing war Wolfsburgs Eishockey-Erstligist am Sonntagnachmittag in Augsburg nicht das bessere, aber das effizientere Team und feierte ein Sechs-Punkte-Wochenende. Vor mehr als 5900 Zuschauern gab es einen...