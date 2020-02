Grizzlys Wolfsburg: Immer wieder diese Tigers

„Wir sind in einer guten Position“, sagt Brent Aubin vor dem Endspurt in der DEL-Hauptrunde. Aber wenn seine Grizzlys Wolfsburg noch in die Top 6 wollen, „dann musst du noch ein Team von oben einholen“, weiß der kanadische Stürmer. Am Freitagabend ab 19.30 Uhr ist mit den Straubing Tigers eine...