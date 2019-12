Grizzlys Wolfsburg stehen wieder einmal am Scheideweg

Die gute Nachricht vorweg: Es gibt keine neuen Ausfälle bei den Grizzlys. Zum Freitag-Spiel in Nürnberg (Beginn 19.30 Uhr) reiste Wolfsburgs Eishockey-Erstligist am Donnerstag mit demselben Kader, der am Mittwoch souverän mit 3:0 gegen die Schwenninger Wild Wings gewonnen hatte. Erneut hat die...