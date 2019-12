Fliegauf: Grizzlys in der Punkte-Pflicht

01.12.2019, xtgx, Eishockey DEL, Eisbaeren Berlin - Grizzlys Wolfsburg emspor, v.l. Marcel Noebels Berlin, 92 verwandelt Penalty gegen Chet Pickard Wolfsburg, 34, Tor wird nach Videobeweis aberkannt, weil der Torwart den Puck beruehrt hat, bevor er ins Tor geschossen wurde. schießt Tor, Torschütze, erzielt Tor, Treffer, scores the goal Berlin *** 01 12 2019, xtgx, Eishockey DEL, Eisbaeren Berlin Grizzlys Wolfsburg emspor, v l Marcel Noebels Berlin, 92 turns Penalty against Chet Pickard Wolfsburg, 34 , Goal is denied after video evidence because the goalkeeper touched the puck before he was shot into the goal shoots goal, goal scorer, scored goal, scored goal Berlin