Grizzlys Wolfsburg überzeugen beim 4:0 in Schwenningen

Die Grizzlys gaben am Sonntag die richtige Antwort auf die selbstverschuldete 2:4-Heimniederlage gegen Nürnberg am Freitag. Am Nachmittag landeten sie einen deutlichen 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)-Sieg bei Schlusslicht Schwenningen Wild Wings und ließen das zwei Tage zuvor schon wieder aufgekommene...