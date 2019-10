Brückmann darf auch in Mannheim im Grizzlys-Tor ran

Mit unverändertem Kader treten die Grizzlys Wolfsburg am Freitag von 19.30 Uhr an zum Punktspiel der Deutschen Eishockey-Liga in Mannheim an. Mit allen 21 verbliebenen gesunden Spielern hatte das Team am Donnerstag die Fahrt angetreten. Im Tor, darauf legte sich Trainer Pat Cortina fest, wird es...